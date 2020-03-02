Экономика

ТАССТАССМинэнерго предлагает создать в России единого оператора газификации

Министерство энергетики России предлагает создать единого регионального оператора газификации, который бы отвечал в том числе за строительство межпоселковых и поселковых газопроводов. Об этом сообщил министр энергетика Александр Новак, выступая в Совете Федерации.
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Минэнерго предлагает создать в РФ единого оператора газификации

News.ru07:56

Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 2 марта

Агентство Москвавчера в 23:00

Новак: необходимый уровень газификации в России составляет 83%

ТАСС08:00

В России только 11 субъектов полностью газифицированы – глава Минэнерго

Накануне.Ru06:58

Уровень газификации в РФ по итогам 2019 года вырос на 1 п.п

ПРАЙМ06:47

Минэнерго предложило институт единого регионального оператора газификации

REGNUM08:11

Более 1,9 трлн рублей планируется потратить на газификацию РФ до 2030 года

Интерфакс07:23
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 21:32, Ашберн
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Историк рассказал о 8 млн тонн бомб, сброшенных США на Вьетнам

Использование техники привело к большим потерям США. Американцы начали акции протеста, после которых войска США были выведены из Вьетнама.
Pravda.Ru 10:01
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Сторонники Нетаньяху побеждают на выборах в Израиле

Блок правоцентристских партий во главе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху уверенно лидирует на парламентских выборах и имеет реальные шансы самостоятельно сформировать правительство, свидетельствуют результаты экзит-поллов.
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Сверхнадежные автомобили. Какие машины проезжают 300 тысяч километров

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Официальная презентация смартфонов Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro назначена на 12 марта 2020 года.
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Общество

Пенс анонсировал создание лекарства для лечения коронавируса к лету

Вице-президент США Майкл Пенс, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что создание лекарства для лечения коронавирусной инфекции COVID-2019 может быть разработано уже к лету 2020 года.
Московский Комсомолец 18:43
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Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости вчера в 08:46
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Выживший сослуживец Шамсутдинова рассказал о расстреле в Забайкалье

Один из свидетелей расстрела, который устроил срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части в Забайкалье, рассказал о трагедии.
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Авто

В России начались продажи кроссовера Kia Seltos

Российские дилеры KIA начали продажи нового компактного кроссовера KIA Seltos.
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В Крыму на коронавирус проверяют 50 человек

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением на новую коронавирусную инфекцию в Республике Крым и Севастополе находится 50 человек, прибывших из Китая.
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Кино

Стали известны номинанты на кинопремию «Ника»

ФАН 13:11
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Apple выплатит до $500 млн за замедление работы старых смартфонов

Компания Apple согласилась выплатить от $310 млн до $500 млн для урегулирования судебных разбирательств по обвинениям в намеренном замедлении работы старых моделей iPhone, чтобы побудить владельцев к покупке новых устройств.
Известия 19:43
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК 05:05
Происшествия

Несовершеннолетняя модель умерла в Подмосковье

Модель и участница конкурсов красоты была найдена мертвой в подъезде одного из домов в Котельниках в Московской области.
Известия 02:22
Экономика

В России назвали сумму экономии для бюджета от пенсионной реформы

Повышение пенсионного возраста в России позволило сэкономить для бюджета 21,5 млрд рублей уже в первый год.
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Хоккей

КХЛ официально утвердила потолок зарплат в 900 миллионов рублей

Со следующего сезона потолок зарплат в каждом клубе лиги составит 900 миллионов рублей, пол – 270 миллионов.
Матч ТВ 11:39
Здоровье

У прибывших с Diamond Princess россиян не обнаружено коронавируса

Состояние семи прибывших в Приморье россиян с круизного лайнера Diamond Princess, на котором ранее была зафиксирована вспышка нового коронавируса, удовлетворительное, признаков болезни нет, сообщила пресс-служба правительства Приморья.
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Этап кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей

Этап кубка мира по биатлону в Чехии впервые состоится без зрителей.
Ореанда-Новости 08:25
Происшествия

У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус

У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Коммерсантъ 06:17
Общество

Путин подписал закон о выплате маткапитала за первенца

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала.
Коммерсантъ вчера в 10:11
Футбол

Де Хеа с начала прошлого сезона АПЛ совершил 7 голевых ошибок

Испанский страж ворот попал в форварда "Эвертона" Доминика Калверт-Льюина, после этого мяч отлетел в ворота.С начала прошлого сезона чемпионата Англии Де Хеа совершил уже седьмую результативную ошибку, приведшую к голу.
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БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе

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Фильм «Джентльмены» Гая Ричи возглавил российский прокат в выходные

Фильм "Джентльмены" (The Gentlemen) стал лидером российского проката, собрав 191,2 млн рублей за минувшие четыре дня.
ТАСС вчера в 16:50
Хоккей

Николай Заварухин: «Очень мощная атака у „Автомобилиста“, но ребята здорово сыграли в обороне»

Ребята здорово сыграли в обороне, здорово сыграли в меньшинстве, хотя непозволительно с такой командой много удаляться.
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На Алтае экс-министр купил внедорожник на средства для охраны лесов

В январе 2019 года в рамках госпрограммы по экологической безопасности министерство получило на эти цели 6 млн 200 тыс. рублей.
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Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Коммерсантъ 11:27
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ХК «Торпедо» в первом матче плей-офф встретится с ЦСКА

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Замглавы иркутского Россельхознадзора съел бумагу при задержании

Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев, арестованный по обвинению во взяточничестве, съел при задержании бумагу с цифрами.
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Талибы объявили о возобновлении военных действий в Афганистане

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Украинская разведка выяснила предназначение Крыма

У России в Сирии авиабаза Хмеймим и военно-морская база в Тартусе.
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