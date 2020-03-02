Экономика
Piter.tvМинэнерго предлагает создать в РФ единого оператора газификации
Минэнерго предлагает создать в РФ единого оператора газификации. Об этом заявил глава ведомства Александр Новак. Оператор будет отвечать за строительства межпоселковых и поселковых трубопроводов.
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Происшествия
Суд перевел Израйлита под домашний арест
Смольнинский суд Петербурга перевел под домашний арест обвиняемого в мошенничестве бывшего руководителя и совладельца ОАО «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита, рассказала «Ведомостям» адвокат бизнесмена Виктория Бурковская.
Музыка
Little Big поедет на «Евровидение» от России
Здоровье
Главный хирург США призвал прекратить покупать респираторные маски
Главный хирург офицерского корпуса здравоохранения США Джером Адамс назвал медицинские маски неэффективными в предотвращении коронавируса.
Политика
Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий
Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
Армия и оружие
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном по Сирии
Турция не испытывает никаких проблем с Россией и Ираном по Сирии, все ее действия продиктованы национальными интересами, сообщает Habertürk со ссылкой на президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
Общество
Дерипаска подал в суд на Навального
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск миллиардера Олега Дерипаски к основателю ФБК Алексею Навальному, следует из картотеки арбитражных дел.
Шоу-бизнес
Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью
Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Культура
Мадонна упала и расплакалась во время концерта в Париже
Американская певица Мадонна расплакалась от боли после падения со стула во время парижского концерта 28 февраля 2020 года.
Общество
В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом
На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал фото с новорожденной дочкой
Данила Козловский на своей странице в Instagram опубликовал первое фото с дочкой.
Армия и оружие
ЦПВС опроверг заявления о «миллионных» потоках беженцев из Идлиба
«Многочисленные заявления и критика в адрес руководства Сирийской Арабской Республики и России со стороны представителей Турецкой Республики, европейских стран и США о якобы «миллионных» потоках беженцев и «гуманитарном кризисе» в результате обострения обстановки в зоне деэскалации «Идлиб» несостоятельны», — заявили в центре.
Общество
Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке
Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
Общество
«Яндекс.Такси» решили заблокировать в Латвии
Работу «Яндекс.Такси» хотят заблокировать в Латвии, поскольку приложение до 22 января не зарегистрировалось в Дирекции автотранспорта страны.
Армия и оружие
Турецкий военный беспилотник сбит в Идлибе
«Турецкий беспилотник был сбит рядом с городом Саракиб в провинции Идлиб», – передает ТАСС сообщение агентства SANA.
Политика
В Белоруссии отказались открыть транспортное сообщение с Крымом
Белоруссия отказалась открыть авиа- и железнодорожное сообщение с Крымом, говорится в ответах "Белавиа" и Белорусской железной дороги на письмо Белорусской общины Крыма.
Общество
Абрамович погасил долги Достоевского
«Во время своего визита в популярное заведение Абрамович якобы покрыл долг и попросил убрать табличку», — передает телеканал.
Общество
Минздрав предлагает разделить медучреждения по уровням
Министерство здравоохранения России предлагает разделить медицинские учреждения страны на три уровня по соответствию новой модели организации оказания помощи, сообщает "Российская газета".
Общество
Россияне смогут бесплатно переоформить визы в Италию
Получившие визу в Италию со сроком действия на период с марта по май россияне смогут безвозмездно переоформить ее на годовую визу, заявил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано, слова которого приводятся на официальной странице посольства Италии в Москве на Facebook.
Кино
Появился трейлер мультфильма «Тёмная лига справедливости: Апокалипсис»
В Сети появился трейлер полнометражного анимационного фильма «Тёмная лига справедливости: Апокалипсис» вселенной комиксов DC.
Гаджеты
Intel про 10 нм: горбатого могила исправит
Источник изображения: Intel News О природе проблем Intel с освоением 10-нм технологии уже много говорилось с самых разных трибун, но пока значительная часть обещанных к анонсу 10-нм продуктов марки остаётся на бумаге, уверенности в её жизнеспособности у потребителей больше не становится.
Общество
Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит покупать нефть в России
Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но будет работать и с другими поставщиками сырья.
Энергетика
Российская нефть подешевела на фоне спора с Белоруссией
Российская нефть Urals подешевела из-за снижения спроса на этот сорт в Европе и избытка предложения в балтийских портах на фоне споров с Белоруссией, следует из данных Reuters и ценового агентства Argus, с которыми ознакомился РБК.
Авто
Автомобилем года в Европе стал Peugeot 208
Победителем европейского конкурса Car of the Year – 2020 признан автомобиль Peugeot 208.
Экономика
Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану
Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Происшествия