Экономика

Piter.tvPiter.tvМинэнерго предлагает создать в РФ единого оператора газификации

Минэнерго предлагает создать в РФ единого оператора газификации. Об этом заявил глава ведомства Александр Новак. Оператор будет отвечать за строительства межпоселковых и поселковых трубопроводов.
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Новак: необходимый уровень газификации в России составляет 83%

ТАССвчера в 08:00

Уровень газификации в РФ по итогам 2019 года вырос на 1 п.п

ПРАЙМвчера в 08:03

Минэнерго предлагает создать в РФ единого оператора газификации

News.ruвчера в 07:56

Более 1,9 трлн рублей планируется потратить на газификацию РФ до 2030 года

Интерфаксвчера в 07:23

Единым оператором газификации в России может стать «ГАЗИФИКАЦИЯ.РФ»

Финмаркет00:38

В России только 11 субъектов полностью газифицированы – глава Минэнерго

Накануне.Ruвчера в 06:58

Минэнерго предложило институт единого регионального оператора газификации

REGNUMвчера в 08:11
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Происшествия

Суд перевел Израйлита под домашний арест

Смольнинский суд Петербурга перевел под домашний арест обвиняемого в мошенничестве бывшего руководителя и совладельца ОАО «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита, рассказала «Ведомостям» адвокат бизнесмена Виктория Бурковская.
Ведомости 07:13
Музыка

Little Big поедет на «Евровидение» от России

УтроNews 03:59
Здоровье

Главный хирург США призвал прекратить покупать респираторные маски

Главный хирург офицерского корпуса здравоохранения США Джером Адамс назвал медицинские маски неэффективными в предотвращении коронавируса.
Piter.tv вчера в 04:14
Политика

Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий

Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
Городовой 00:21
Армия и оружие

Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном по Сирии

Турция не испытывает никаких проблем с Россией и Ираном по Сирии, все ее действия продиктованы национальными интересами, сообщает Habertürk со ссылкой на президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
Rambler News Service вчера в 07:38
Общество

Дерипаска подал в суд на Навального

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск миллиардера Олега Дерипаски к основателю ФБК Алексею Навальному, следует из картотеки арбитражных дел.
BFM.ru 06:46
Шоу-бизнес

Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью

Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
StarHit.ru вчера в 06:00
Биатлон

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM 02:40
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК вчера в 05:19
Культура

Мадонна упала и расплакалась во время концерта в Париже

Американская певица Мадонна расплакалась от боли после падения со стула во время парижского концерта 28 февраля 2020 года.
ToDay News Ufa 01 марта в 14:05
Общество

В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом

На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Lenta.ru 03:23
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал фото с новорожденной дочкой

Данила Козловский на своей странице в Instagram опубликовал первое фото с дочкой.
Вечерняя Москва 04:40
Армия и оружие

ЦПВС опроверг заявления о «миллионных» потоках беженцев из Идлиба

«Многочисленные заявления и критика в адрес руководства Сирийской Арабской Республики и России со стороны представителей Турецкой Республики, европейских стран и США о якобы «миллионных» потоках беженцев и «гуманитарном кризисе» в результате обострения обстановки в зоне деэскалации «Идлиб» несостоятельны», — заявили в центре.
RT на русском 07:26
Общество

Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке

Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
РБК 06:34
Общество

«Яндекс.Такси» решили заблокировать в Латвии

Работу «Яндекс.Такси» хотят заблокировать в Латвии, поскольку приложение до 22 января не зарегистрировалось в Дирекции автотранспорта страны.
BFM.ru 07:34
Армия и оружие

Турецкий военный беспилотник сбит в Идлибе

«Турецкий беспилотник был сбит рядом с городом Саракиб в провинции Идлиб», – передает ТАСС сообщение агентства SANA.
Взгляд.ру 07:22
Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
Политика

В Белоруссии отказались открыть транспортное сообщение с Крымом

Белоруссия отказалась открыть авиа- и железнодорожное сообщение с Крымом, говорится в ответах "Белавиа" и Белорусской железной дороги на письмо Белорусской общины Крыма.
РИА Новости 07:25
Общество

Абрамович погасил долги Достоевского

«Во время своего визита в популярное заведение Абрамович якобы покрыл долг и попросил убрать табличку», — передает телеканал.
URA.Ru вчера в 10:59
Общество

Минздрав предлагает разделить медучреждения по уровням

Министерство здравоохранения России предлагает разделить медицинские учреждения страны на три уровня по соответствию новой модели организации оказания помощи, сообщает "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 22:09
Общество

Россияне смогут бесплатно переоформить визы в Италию

Получившие визу в Италию со сроком действия на период с марта по май россияне смогут безвозмездно переоформить ее на годовую визу, заявил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано, слова которого приводятся на официальной странице посольства Италии в Москве на Facebook.
Rambler News Service 05:40
Кино

Появился трейлер мультфильма «Тёмная лига справедливости: Апокалипсис»

В Сети появился трейлер полнометражного анимационного фильма «Тёмная лига справедливости: Апокалипсис» вселенной комиксов DC.
News.ru 06:15
Гаджеты

Intel про 10 нм: горбатого могила исправит

Источник изображения: Intel News О природе проблем Intel с освоением 10-нм технологии уже много говорилось с самых разных трибун, но пока значительная часть обещанных к анонсу 10-нм продуктов марки остаётся на бумаге, уверенности в её жизнеспособности у потребителей больше не становится.
3DNews 06:00
Общество

Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит покупать нефть в России

Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но будет работать и с другими поставщиками сырья.
ТАСС 04:14
Происшествия

В Перми объяснили причину напугавшего горожан взрыва

REGNUM 08:04
Энергетика

Российская нефть подешевела на фоне спора с Белоруссией

Российская нефть Urals подешевела из-за снижения спроса на этот сорт в Европе и избытка предложения в балтийских портах на фоне споров с Белоруссией, следует из данных Reuters и ценового агентства Argus, с которыми ознакомился РБК.
РБК 05:37
Авто

Автомобилем года в Европе стал Peugeot 208

Победителем европейского конкурса Car of the Year – 2020 признан автомобиль Peugeot 208.
Движок 05:49
Экономика

Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану

Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Ведомости вчера в 10:35
Происшествия

Лайнер рейса Новосибирск-Москва экстренно сел в Перми

Интерфакс 02:54
Происшествия

Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки

Известия вчера в 11:42
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Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012.
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