Экономика

ТАССТАССМинэнерго предлагает создать в России единого оператора газификации

В настоящий момент за строительство межпоселковых и поселковых газопроводов отвечают муниципальные власти. Новак заметил, что создание единого оператора будет способствовать ускорению темпов газификации в России.
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Единым оператором газификации в России может стать «ГАЗИФИКАЦИЯ.РФ»

Финмаркет00:38

Минэнерго предлагает создать в РФ единого оператора газификации

News.ruвчера в 07:56

Новак: необходимый уровень газификации в России составляет 83%

ТАССвчера в 08:00

Более 1,9 трлн рублей планируется потратить на газификацию РФ до 2030 года

Интерфаксвчера в 07:23

В России только 11 субъектов полностью газифицированы – глава Минэнерго

Накануне.Ruвчера в 06:58

Минэнерго предложило институт единого регионального оператора газификации

REGNUMвчера в 08:11

Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 2 марта

Агентство Москва01 марта в 23:00
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 05:13, Ашберн
Общество

На Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

Как уточняет «112 Украина», данный случай коронавируса зафиксировали в Черновицкой области страны.
RT на русском 04:22
Биатлон

Губерниев прокомментировал поддельные подписи Родченкова

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о поддельных подписях в деле российских биатлонисток.
Телеканал 360° вчера в 16:42
Армия и оружие

Турция сбила сирийский военный самолет в Идлибе

Турецкие военные сбили сирийский военный самолет в провинции Идлиб, сообщило сирийское государственное агентство SANA.
Коммерсантъ 04:50
Музыка

Вокалист Little Big оценил выбор группы на Евровидение от России

RT на русском вчера в 15:22
Общество

Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам

Блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе "Пусть говорят" на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе.
РИА Новости 02:07
Происшествия

Летевший в Софию самолет экстренно возвращается в Шереметьево

Самолет А320 компании "Аэрофлот" сообщением Москва-София готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика отказа системы предупреждения столкновения с землей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
РИА Новости 04:54
Происшествия

Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно

Газета.Ru 03:50
Общество

Директор СЭПО: Производство холодильников в Саратове заморожено

18 февраля 2020 года принято решение - консервация производства холодильников с выводом работников, порядка 800 человек за год.
КП - Саратов 01:45
Политика

В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов

Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.
РИА Новости вчера в 05:01
Авто

Cupra презентовала серийный кроссовер Formentor

Испанская компания Cupra представила свой первый серийный кроссовер Formentor.
Somanyhorses 03:30
Политика

Путин объяснил необходимость реагирования на нарушения на митингах

Реагировать на нарушения на митингах необходимо, иначе может дойти до уличных беспорядков, объяснил президент Владимир Путин.
Lenta.ru 02:28
Общество

Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
RT на русском 04:38
Общество

Меган Маркл расстроила королеву нежеланием взять сына в Лондон

Напомним, 6 мая 2019 года принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Арчи Харрисон.
RuNews24.ru вчера в 03:12
Политика

Супервторник в США: Трамп обвинил демократов в нечестной игре

Действующий президент Трамп заявил, что внутрипартийная борьба демократов направлена против неугодного им Берни Сандерса и обвинил Демократическую партию в нечестной игре.
Вести.Ru вчера в 23:52
Гаджеты

Samsung Galaxy S20 Ultra — находка для шпиона? Частный детектив проверил, на что способен этот смартфон

Ресурс The Wall Street Journal решил вместе с частным детективом Майклом МакКивером (Michael McKeever) проверить, действительно ли Galaxy S20 Ultra может подойти для столь специфических задач.
iXBT.com 03:21
Армия и оружие

Ликвидация двух самолетов «Су-24» в Сирии попала на видео

ЛигаNews.net вчера в 00:55
Общество

В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом

На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Lenta.ru 03:23
Армия и оружие

В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция

Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
Говорит Москва вчера в 10:45
Происшествия

Замглавы иркутского Россельхознадзора съел бумагу при задержании

Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев, арестованный по обвинению во взяточничестве, съел при задержании бумагу с цифрами.
РБК вчера в 10:00
Общество

Навальный сообщил о блокировке банковских счетов родителей, жены и детей

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи — родителей, супруги Юлии и детей.
Ведомости 04:58
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор 01:26
Армия и оружие

Украинские боевые части перешли на питание по стандартам НАТО

Взгляд.ру вчера в 07:00
Авто

Бренд GM-АвтоВАЗ объявил скидки на Chevrolet Niva в марте

"GM-АвтоВАЗ" сообщил о начале действия спецпредложений на приобретение внедорожника Niva по самой низкой цене.
Faktom 04:26
Политика

Бывший командир «Айдара» задержан в Греции

Бывший командир украинского батальона «Айдар» заявил, что его задержали по запросу России.
Свободная Пресса 01 марта в 21:02
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 11:32
Экономика

Банки стали в два раза чаще продавать свежие долги коллекторам

В 2019 году банки в разы увеличили продажу коллекторам долгов по недавно выданным кредитам.
РБК вчера в 16:01
Происшествия

В Забайкалье подросток застрелил отца

ТАСС 02:48
Общество

В России отмечен рост числа попыток кражи бонусов со скидочных карт

Количество попыток кражи бонусов со скидочных карт россиян в 2019 году увеличилось в несколько раз.
RT на русском вчера в 22:18
Экономика

Золотопромышленник из Магаданской области попал в список Forbes

Золотопромышленник Магаданской области попал в рейтинг Forbes, который был составлен впервые по влиянию предпринимателей России на добычу золота.
REGNUM 00:18
Происшествия

В Москве первоклассники получили ожоги глаз от кварцевой лампы

РБК 02:54
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