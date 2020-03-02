Экономика
ТАССМинэнерго предлагает создать в России единого оператора газификации
В настоящий момент за строительство межпоселковых и поселковых газопроводов отвечают муниципальные власти. Новак заметил, что создание единого оператора будет способствовать ускорению темпов газификации в России.
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Общество
На Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом
Как уточняет «112 Украина», данный случай коронавируса зафиксировали в Черновицкой области страны.
Биатлон
Губерниев прокомментировал поддельные подписи Родченкова
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о поддельных подписях в деле российских биатлонисток.
Армия и оружие
Турция сбила сирийский военный самолет в Идлибе
Турецкие военные сбили сирийский военный самолет в провинции Идлиб, сообщило сирийское государственное агентство SANA.
Музыка
Вокалист Little Big оценил выбор группы на Евровидение от России
Общество
Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам
Блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе "Пусть говорят" на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе.
Происшествия
Летевший в Софию самолет экстренно возвращается в Шереметьево
Самолет А320 компании "Аэрофлот" сообщением Москва-София готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика отказа системы предупреждения столкновения с землей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Общество
Директор СЭПО: Производство холодильников в Саратове заморожено
18 февраля 2020 года принято решение - консервация производства холодильников с выводом работников, порядка 800 человек за год.
Политика
В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов
Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.
Авто
Cupra презентовала серийный кроссовер Formentor
Испанская компания Cupra представила свой первый серийный кроссовер Formentor.
Политика
Путин объяснил необходимость реагирования на нарушения на митингах
Реагировать на нарушения на митингах необходимо, иначе может дойти до уличных беспорядков, объяснил президент Владимир Путин.
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Общество
Меган Маркл расстроила королеву нежеланием взять сына в Лондон
Напомним, 6 мая 2019 года принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Арчи Харрисон.
Политика
Супервторник в США: Трамп обвинил демократов в нечестной игре
Действующий президент Трамп заявил, что внутрипартийная борьба демократов направлена против неугодного им Берни Сандерса и обвинил Демократическую партию в нечестной игре.
Гаджеты
Samsung Galaxy S20 Ultra — находка для шпиона? Частный детектив проверил, на что способен этот смартфон
Ресурс The Wall Street Journal решил вместе с частным детективом Майклом МакКивером (Michael McKeever) проверить, действительно ли Galaxy S20 Ultra может подойти для столь специфических задач.
Армия и оружие
Ликвидация двух самолетов «Су-24» в Сирии попала на видео
Общество
В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом
На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Армия и оружие
В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция
Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
Происшествия
Замглавы иркутского Россельхознадзора съел бумагу при задержании
Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев, арестованный по обвинению во взяточничестве, съел при задержании бумагу с цифрами.
Общество
Навальный сообщил о блокировке банковских счетов родителей, жены и детей
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи — родителей, супруги Юлии и детей.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Армия и оружие
Украинские боевые части перешли на питание по стандартам НАТО
Авто
Бренд GM-АвтоВАЗ объявил скидки на Chevrolet Niva в марте
"GM-АвтоВАЗ" сообщил о начале действия спецпредложений на приобретение внедорожника Niva по самой низкой цене.
Политика
Бывший командир «Айдара» задержан в Греции
Бывший командир украинского батальона «Айдар» заявил, что его задержали по запросу России.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Экономика
Банки стали в два раза чаще продавать свежие долги коллекторам
В 2019 году банки в разы увеличили продажу коллекторам долгов по недавно выданным кредитам.
Общество
В России отмечен рост числа попыток кражи бонусов со скидочных карт
Количество попыток кражи бонусов со скидочных карт россиян в 2019 году увеличилось в несколько раз.
Экономика
Золотопромышленник из Магаданской области попал в список Forbes
Золотопромышленник Магаданской области попал в рейтинг Forbes, который был составлен впервые по влиянию предпринимателей России на добычу золота.