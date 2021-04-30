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Минэнерго предлагает установить запрет на экспорт бензина на три месяца

Запрет на экспорт из России бензина и легких дистиллятов для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем рынке в периоды пикового спроса и ремонта на НПЗ предлагается предусмотреть сроком на три месяца, говорится в проекте постановления правительства, разработанном Минэнерго.В источнике

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