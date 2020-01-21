Энергетика
Российская газетаВ России могут ужесточить штрафы за сжигание попутного нефтяного газа
Ведомство предлагает ужесточить систему штрафов за сжигание попутного нефтяного газа. Сейчас добытчиков штрафуют при полезном использовании менее 95% такого газа, а Минэнерго выступает за проработку вопроса о повышении этого уровня до 97,5%, то есть за введение штрафов за сжигание более 2,5% газа.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 02:28, Ашберн
Политика
Внесенные в Госдуму поправки в Конституцию меняют назначение министров
Предлагается внести в положения Конституции Российской Федерации, устанавливающие порядок назначения председателя правительства Российской Федерации, его заместителей, изменения, в соответствии с которыми кандидатуры для назначения на указанные должности назначаются президентом Российской Федерации после их утверждения Государственной думой.
Происшествия
Boeing уличили в сокрытии ставших причиной двух катастроф неполадок
Проблемы, ставшие причиной запрета полетов Boeing 737, были обнаружены еще в 2009 году после жесткой посадки самолета Turkish Airlines в районе Амстердама.
Происшествия
Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби
Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) опроверг информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
Здоровье
Коронавирус из китайского Уханя передается от человека к человеку
Обнаруженный недавно новый тип коронавируса передается от человека к человеку, заявил эксперт Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая Чжун Наньшань, 20 января сообщило Центральное телевидение Китая.
Футбол
В «Зенит» на просмотр прибыл капитан сборной Казахстана
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
Происшествия
Названа предварительная причина пожара в Томской области
Стало известно, что послужило предположительной причиной смертельного пожара, произошедшего в деревянном жилом доме в посёлке Причулымский Томской области.
Общество
Пьяных нарушителей предлагают направлять на принудительное лечение
Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в нетрезвом виде или пили алкоголь в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.
Футбол
Айртон: Тедеско — умный тренер, он пытается поставить «Спартаку» более эффективную игру
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим".
Общество
Недовольная низкой зарплатой министр образования возмутила украинцев
Жалобы министра не нашли понимания у украинцев, которые напомнили, что средняя зарплата по стране в три раза меньше, чем у Новосад.
Гаджеты
В Сети опубликованы первые реальные фото смартфона Xiaomi Mi 10 Pro
В Сети опубликованы первые реальные фотоснимки китайского смартфона Mi 10 Pro со всех сторон, а также упаковка и зарядка на 65 ватт.
Происшествия
Родителей убитой девочки проверяют по сигналу анонима
Кино
В Италии выпустили почтовую марку к 100-летию Федерико Феллини
Общество
В России разрабатывают экспресс-тест для выявления нового коронавируса
Экспресс-тест для выявления коронавируса, вызвавшего вспышку заболеваемости пневмонией в китайском Ухане, будет создан в России в феврале, 21 января сообщил заместитель главы Минздрава РФ Олег Сагалай в своем Telegam-канале.
Общество
Принц Гарри улетел в Канаду к жене и сыну
Британский принц Гарри вечером 20 января вылетел из Великобритании в Канаду, где его ожидает супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.
Общество
Новый глава ФНС назвал основную задачу налоговой службы
О назначении Егорова на должность главы ФНС стало известно 17 января.
Экономика
Россия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота
По итогам 2019 года Россия осталась на пятом месте мирового рейтинга по запасам золота в резервах, увеличив при этом отрыв от Китая.
Энергетика
Цены на нефть снижаются во вторник утром
По данным торгов, к семи утра по московскому времени цены на нефть североморского сорта Brent снизились на полпроцента, до 64,88 долларов за баррель.
Общество
Погода в Санкт-Петербурге побила температурный рекорд 1957 года
В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 1957 года для 21 января.
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Происшествия
На КАД образовалась 10-километровая пробка из-за массового ДТП
Внушительная пробка образовалась на КАД из-за массовой аварии сегодня утром.
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду
По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым.
Происшествия
В Новосибирске горит похоронный дом и крематорий
Экономика
«Почта России» может создать венчурный фонд
Фонд может стать частью программы инновационного развития «Почты России» до 2024 года.
Происшествия
Москвич в ходе ссоры снял скальп с пожилой матери
В столице по подозрению в убийстве собственной матери задержали 38-летнего москвича, сообщил Агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах.
Общество
Бывшего главу Интерпола приговорили к 13,5 годам тюрьмы
В Китае суд приговорил бывшего главу Интерпола Мэн Хунвэя к 13,5 годам тюремного заключения.
Армия и оружие
В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР
Заместитель командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексей «Грин» убит поздно вечером 20 января.
Экономика
Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»
Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".