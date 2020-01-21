Ведомство предлагает ужесточить систему штрафов за сжигание попутного нефтяного газа. Сейчас добытчиков штрафуют при полезном использовании менее 95% такого газа, а Минэнерго выступает за проработку вопроса о повышении этого уровня до 97,5%, то есть за введение штрафов за сжигание более 2,5% газа.

В России могут ужесточить штрафы за сжигание попутного нефтяного газа

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