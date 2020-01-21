Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаВ России могут ужесточить штрафы за сжигание попутного нефтяного газа

Ведомство предлагает ужесточить систему штрафов за сжигание попутного нефтяного газа. Сейчас добытчиков штрафуют при полезном использовании менее 95% такого газа, а Минэнерго выступает за проработку вопроса о повышении этого уровня до 97,5%, то есть за введение штрафов за сжигание более 2,5% газа.
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