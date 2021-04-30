Министерство энергетики предложило на три месяца ограничить экспорт топлива из России. Соответствующий проект опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

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