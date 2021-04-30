КоммерсантъМинэнерго предложило на три месяца запретить экспорт бензинаМинистерство энергетики предложило на три месяца ограничить экспорт топлива из России. Соответствующий проект опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.В источникеВидеоФотоИнтересное видеоНТВЭкономика сегодняНТВОрловское информбюроРЕН ТВURA.RuРЕН ТВДума ТВЦентральная Служба НовостейДождьДума ТВRT на русскомPiter.tvНТВИзвестияДождьМой БрянскМоя Москва.онлайнРБКПодробнее о событииМинэнерго: введение запрета на экспорт бензина зависит от ситуации на рынке топливаТАСС10:17Минэнерго предлагает установить запрет на экспорт бензина на три месяцаПРАЙМ07:54Минэнерго предложило разрешить правительству регулировать экспорт бензинаРИА Новостивчера в 11:32Минэнерго предложило запретить экспорт бензина из России на три месяцаВедомости05:14Минэнерго РФ призвало запретить экспорт бензина на три месяцаМосковский Комсомолец04:56Минэнерго опубликовало проект о возможном ограничении экспорта бензинаГоворит Москвавчера в 11:49Минэнерго предложило запретить экспорт бензина на три месяцаПарламентская газета06:12Показать ещёОценить127Поделиться