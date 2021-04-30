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Минэнерго предложило на три месяца запретить экспорт бензина

Министерство энергетики предложило на три месяца ограничить экспорт топлива из России. Соответствующий проект опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.В источнике

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Минэнерго РФ призвало запретить экспорт бензина на три месяца

Московский Комсомолец04:56

Минэнерго: введение запрета на экспорт бензина зависит от ситуации на рынке топлива

ТАСС10:17

Минэнерго предлагает установить запрет на экспорт бензина на три месяца

ПРАЙМ07:54

Минэнерго предложило запретить экспорт бензина из России на три месяца

Ведомости05:14

Минэнерго предлагает запретить экспорт бензина на три месяца

Аргументы и Факты11:42

Минэнерго опубликовало проект о возможном ограничении экспорта бензина

Говорит Москвавчера в 11:49

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