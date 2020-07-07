Энергетика
ИА Красная ВеснаМинэнерго предложило обязать НПЗ продавать до 15% бензина на бирже
Объем реализации бензина и дизеля нефтяными компаниями на бирже должен быть увеличен минимум до 11% и 7% от объема производства соответственно, следует из протокола совещания Минэнерго, 7 июля передает газета Ведомости.
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Минэнерго поручило нефтяникам срочно нарастить продажи и дало отдельную рекомендацию «Татнефти»
БИЗНЕС Onlineвчера в 04:29
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Финмаркетвчера в 03:34
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REGNUM вчера в 23:56
Шоу-бизнес
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Газета.Ru вчера в 13:18
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Водитель мотоцикла насмерть сбил мужчину в Хамовниках
Вечерняя Москва 05 июля в 02:49
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США введут визовые ограничения против должностных лиц правительства КНР и Коммунистической партии Китая, которых Вашингтон считает причастными к ограничению доступа иностранцев в Тибет.
РБК вчера в 19:00
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
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Верзилов не признал себя виновным по делу о двойном гражданстве
Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, в отношении которого возбуждено уголовное дело из-за наличия у него второго гражданства, не признает своей вины.
РБК вчера в 15:32
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Какие комплексы разрабатываются в России для противодействия дронам
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RT на русском 00:06
Происшествия
На Украине открыли дело из-за лесных пожаров в Луганской области
Газета.Ru вчера в 21:51
Политика
Володин назвал политическим решение ЕСПЧ о выплате €7,8 тыс. Рашкину
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в размере €7,8 тыс. носит политический и ангажированный характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
РБК вчера в 20:09
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
Песков отметил, что российские власти помогали и продолжают помогать Донбассу, однако речи о присоединении данных территорий не идет, передает его слова ТАСС.
Деловое.ТВ 06 июля в 09:40
Общество
В Белграде из-за коронавируса введут комендантский час
Президент Сербии Александр Вучич объявил о введении в Белграде комендантского часа. Это связано с ухудшением эпидобстановки в столице.
Российская газета вчера в 19:26
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Онищенко рассказал о сроках возвращения коронавируса в Россию
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Известия вчера в 06:36
Армия и оружие
В командовании ВС США усомнились в данных о сговоре России с талибами
Позже Washington Post, ссылаясь на анонимные источники, в том числе высокопоставленного американского чиновника, сообщила, что из-за сговора России с боевиками погибли несколько военнослужащих американской коалиции.
РБК вчера в 21:23
Общество
Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию
Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене.
REGNUM вчера в 13:37
Общество
В Москве и Подмосковье прогнозируется температурный градиент
В Москве и Московской области ожидается температурный градиент — климатическое явление, когда разница между температурой в отдельных районах может составлять 15°C. Это связано с прохождением холодного воздушного фронта, сообщил Гидрометцентр.
Коммерсантъ вчера в 23:23
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Российская ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» уступает только ракете Илона Маска Falcon 9, однако превосходит по своим техническим характеристикам все остальные носители в мире.
Lenta.ru вчера в 23:34
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Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
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Дополнительно сообщается, что в фильме будет и новый главные актер, который заменит Киану Ривза.
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Политика
На Зеленского составили протоколы из-за нарушений в декларации
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На Алтае утонули трое находящихся под опекой детей
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Шоу-бизнес
15-летний сын Виталия Кличко уже перерос двухметрового дядю
15-летний юноша уже перерос своего дядю, бывшего чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO Владимира Кличко.
Спорт-Экспресс вчера в 12:51