Объем реализации бензина и дизеля нефтяными компаниями на бирже должен быть увеличен минимум до 11% и 7% от объема производства соответственно, следует из протокола совещания Минэнерго, 7 июля передает газета Ведомости.

Минэнерго предложило обязать НПЗ продавать до 15% бензина на бирже

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Политика Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун. 114

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Экономика Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля. 153

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Армия и оружие Какие комплексы разрабатываются в России для противодействия дронам Помимо «Силка», в концерне «Созвездие» создали автоматический комплекс радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами «Солярис-Н».

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Общество Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене. 132

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