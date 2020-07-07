Объем реализации бензина и дизеля нефтяными компаниями на бирже должен быть увеличен минимум до 11% и 7% от объема производства соответственно, следует из протокола совещания Минэнерго, 7 июля передает газета Ведомости.

Минэнерго предложило обязать НПЗ продавать до 15% бензина на бирже

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