Законопроектом также предлагается либерализация экспорта СПГ, "вывозимого из РФ водными судами в качестве припасов в соответствии с порядком и условиями перемещения припасов, установленными Таможенным кодексом Евразийского экономического союза".
В настоящее время право экспортировать СПГ из России имеют восемь юрлиц: "Газпром", "Газпром экспорт", "Газпром газонефтепродукт холдинг", "Роснефть", "Ямал СПГ", "Арктик СПГ - 1", "Арктик СПГ - 2", "Арктик СПГ - 3".
Путин провел 26 апреля переговоры с генсеком ООН, в ходе которых напомнил Гутеррешу решение международного суда по ситуации в Косово, которое было поддержано всеми, и заявил, что ЛНР и ДНР стали независимыми по аналогии с этим решением.
Расширение Великобританией санкционного списка поставило под удар российские процессоры «Байкал», так как они рискуют остаться без производственной лицензии на архитектуру процессоров британской компании ARM, пишет «Коммерсантъ».