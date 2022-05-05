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Минэнерго предложило разрешить экспорт СПГ недропользователям трех регионов РФ

Законопроектом также предлагается либерализация экспорта СПГ, "вывозимого из РФ водными судами в качестве припасов в соответствии с порядком и условиями перемещения припасов, установленными Таможенным кодексом Евразийского экономического союза".
Интерфакс
Отмечается, что речь идет арктических месторождениях газа в Красноярском крае, Ненецком, Ямало-Ненецком автономном округе.
РИА Новости
В настоящее время право экспортировать СПГ из России имеют восемь юрлиц: "Газпром", "Газпром экспорт", "Газпром газонефтепродукт холдинг", "Роснефть", "Ямал СПГ", "Арктик СПГ - 1", "Арктик СПГ - 2", "Арктик СПГ - 3".
ТАСС
Законопроект также подразумевает выведение из-под действия закона об экспорте газа операций по бункеровке водных судов природным газом в сжиженном состоянии.
ТАСС

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Минэнерго предложило разрешить экспорт СПГ с арктических месторождений
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