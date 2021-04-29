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Минэнерго предложило разрешить правительству регулировать экспорт бензина

Минэнерго РФ предлагает включить бензин и легкие дистилляты в перечень товаров, в отношении которых правительство может вводить ограничение или запрет на экспорт, следует из проекта постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.В источнике
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Минэнерго РФ предложило дать правительству право ограничивать экспорт бензина

Комсомольская правда12:05

В Минэнерго предложили разрешить Правительству ограничивать экспорт бензина

Московский Комсомолец11:31

Минэнерго опубликовало проект о возможном ограничении экспорта бензина

Говорит Москва11:49

Минэнерго опубликовало проект о возможном ограничении экспорта бензина

ТАСС11:41

Минэнерго опубликовало проект постановления об ограничении экспорта бензина

Life.ru11:36

Минэнерго предложило разрешить правительству регулировать экспорт бензина

РИА Новости11:32

Минэнерго РФ опубликовало проект о возможном ограничении экспорта бензина

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