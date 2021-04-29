Минэнерго предложило разрешить правительству регулировать экспорт бензина
Минэнерго РФ предлагает включить бензин и легкие дистилляты в перечень товаров, в отношении которых правительство может вводить ограничение или запрет на экспорт, следует из проекта постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.В источнике
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Минэнерго РФ предложило дать правительству право ограничивать экспорт бензина
Комсомольская правда12:05
В Минэнерго предложили разрешить Правительству ограничивать экспорт бензина
Московский Комсомолец11:31