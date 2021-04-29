32-летняя Агата Муцениеце заявила о своем намерении заморозить яйцеклетки

Муцениеце неожиданно заявила, что всерьёз задумалась о том, чтобы заморозить свои яйцеклетки на случай, если она вдруг в будущем захочет еще одного ребенка, когда уже не сможет забеременеть.