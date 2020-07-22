Энергетика
РБКМинэнерго предложило снять запрет на импорт бензина досрочно
За досрочное снятие запрета на импорт топлива выступали ранее ФАС, биржа СПбМТСБ и Российский топливный союз. Минэнерго 25 июня выступало против досрочной отмены запрета на импорт топлива из-за риска ввоза дешевого топлива в страну.
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с чего всё началось
Министерство энергетики опубликовало на regulation.gov.ru проект постановления правительства об отмене действующего сейчас временного запрета на импорт бензина в Россию.РБК22 июля в 13:31
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Снятие запрета на импорт в Россию топлива может привести к снижению цены, считает Завальный
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Минэнерго подготовило проект об отмене запрета на импорт топлива в РФ
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