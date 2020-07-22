с чего всё началось

За досрочное снятие запрета на импорт топлива выступали ранее ФАС, биржа СПбМТСБ и Российский топливный союз. Минэнерго 25 июня выступало против досрочной отмены запрета на импорт топлива из-за риска ввоза дешевого топлива в страну.

Политика В Кремле прокомментировали митинги в Хабаровском крае Митинги в Хабаровском крае проходят из-за крайне эмоциональной реакции жителей на отставку губернатора региона Сергея Фургала. 34

Экономика В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ. 1K

Экономика Уоррен Баффет нарастил долю в Bank of America до 11,3% За три последних дня контролируемая Уорренном Баффетом Berkshire Hathaway нарастила свою долю в Bank of America до 11,3%. Покупка 34 млн акций обошлась Berkshire Hathaway в $813 млн, следует из заявки, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

Политика Тимошенко рассказала о неожиданном решении Зеленского Депутат Верховной рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала о неожиданном для граждан решении президента Украины Владимира Зеленского. 19

Экономика На двух стульях: МВФ объявил доллар угрозой для мировой экономики Столкнувшись с беспрецедентным обвалом глобального спроса и цен на сырьевые товары, оттоком капитала, сбоем в цепочках поставок и общим сокращением мировой торговли, многие валюты развивающихся стран резко просели. 21

Армия и оружие ЛНР призвала украинских солдат не выполнять приказы на обстрелы Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики призывает украинских силовиков не выполнять приказы командования ВС Украины на обстрелы территории республики, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий. 4

Армия и оружие Немецкие спецслужбы вскрыли интернет-канал готовивших переворот военных Издание пишет, что в последние месяцы немецкие военные обменивались через телеграм-канал правоэкстремистского содержания планами по поводу гражданской войны и противодействия инакомыслящим.

Общество Доктор Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы Врач и телеведущий Александр Мясников, более известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал способ избавиться от бессонницы. 3

Политика Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля. 183

Общество Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер. 51

Общество В Москве начали снос спорткомплекса «Олимпийский» В Москве начался снос спортивного комплекса «Олимпийский». Соответствующие ролики опубликовали в соцсетях в четверг, 23 июля. 180