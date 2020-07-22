с чего всё началось

Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго. Соответствующий проект постановления отправлен в правительство.

Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию

Политика США считают почти невозможным прогресс в отношениях с Россией Прогресс в отношениях Вашингтона и Москвы практически невозможен из-за российской внешней политики, заявил на слушаниях в сенате заместитель госсекретаря США Стивен Биган. 143

Происшествия В центре Полтавы мужчина с гранатой угрожает подорвать полицейских В Полтаве операция по задержанию подозреваемого в угоне автомобиля пошла не по плану – настигнутый стражами порядка мужчина выхватил гранату и пригрозил выдернуть чеку. 5

Происшествия Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства. 44

Общество Больше 40% россиян испытывают нехватку денег до получения зарплаты Крайне редко испытывают нехватку денег 39% россиян, еще 17% признались, что никогда не сталкивались с такой проблемой.

Происшествия Суд заключил под домашний арест гендиректора «Титановой долины» Свердловский областной суд в четверг отменил избранную ранее меру пресечения в виде залога и постановил заключить под домашний арест генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

Происшествия На Украине подожгли дом борца с коррупцией Как сообщил сам борец с коррупцией, никто из его семьи не пострадал.

Общество Путин призвал активнее продвигать индустриальные проекты Президент России в режиме видеоконференции открыл комплекс переработки нефти "Евро+" на Московском НПЗ. 4

Здоровье Диетолог назвала снижающий холестерин алкоголь Врач отмечает, что розовые и красные шампанские вина способствуют замедлению процесса старения организма, поскольку в них содержатся «обновляющие» антиоксиданты. 18

Политика Дегтярев отказался общаться с «кричащими под окнами» "Вообще тут есть, чем заняться на самом деле руководителю, чем выходить и общаться с теми, кто кричат под окнами", - сказал Дегтярев журналистам после визита в краевую больницу. 77

Здоровье Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости. 2

Общество Group-IB перечислила бенефициаров пиратских онлайн-кинотеатров Основными бенефициарами пиратских онлайн-кинотеатров и спортивного стриминга являются нелегальные казино и букмекерские конторы. 70

Общество За сутки в России выявили 5848 новых случаев заражения коронавирусом За последние сутки в России диагностировано 5848 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает оперативный штаб по противодействию эпидемии.

Происшествия Полиция задержала политолога Федора Крашенинникова В Екатеринбурге задержан политолог Федор Крашенинников, сообщил его адвокат Алексей Бушмаков. 146