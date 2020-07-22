Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаМинэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию

Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго. Соответствующий проект постановления отправлен в правительство.
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с чего всё началось
Министерство энергетики опубликовало на regulation.gov.ru
 проект постановления правительства об отмене действующего сейчас временного запрета на импорт бензина в Россию.
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