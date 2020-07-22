с чего всё началось

Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго. Соответствующий проект постановления отправлен в правительство.

Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию

Технологии Росгвардия отследит владельцев оружия через приложение Планируется, что будет создано мобильное приложение для iOS и Android, а все владельцы оружия получат единую пластиковую карту. 112

Общество Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца Махачкала, 23 июля 2020, 09:56 — REGNUM Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца, заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова. 10

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Авто Toyota представила новый логотип Японская марка Toyota официально представила новый логотип бренда. Компания вслед за Volkswagen, BMW и Nissan упростила графику эмблемы. 82

Армия и оружие Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море. 106

Происшествия «Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ». 232

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Общество В Москве за сутки вылечились от коронавируса еще 453 пациента Еще 453 пациента выздоровели от коронавируса в Москве, столичные врачи вылечили уже более 173 тысяч человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 593

Политика Госдеп счел почти невозможным прогресс в отношениях РФ и США "Недавние шаги, которые мы (власти Америки - ИФ) предприняли в отношении России - это просто часть нашего противодействия, направленная против давней модели поведения (России - ИФ), сделавшей для нас практически невозможным достижение прогресса в отношениях с россиянами каким бы то ни было образом", - сказал Биган в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената США. 114

Здоровье Минздрав Казахстана готовится к поэтапному выходу из карантина Нур-Султан, 23 июля 2020, 08:46 — REGNUM Министерство здравоохранения Казахстана готовится к поэтапному выходу из карантина на основе международного опыта.

Космос «Роскосмос» разработает водородный двигатель для ракеты «Ангара-А5В» Как сообщили в "Роскосмосе", водородный двигатель позволит разработать ракету повышенной грузоподъемности, а в перспективе – ракету с многоразовыми ступенями. 6