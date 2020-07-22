Энергетика
РБКМинэнерго предложило снять запрет на импорт бензина досрочно
РБК направил запрос в Минэнерго и в правительство. В пояснительной записке к проекту постановления Минэнерго указано, что запрет следует снять из-за восстановления спроса на нефть и нефтепродукты внутри страны.
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Здоровье
Кардиолог Зубаилова назвала пять главных симптомов больного сердца
Врач назвала пять главных симптомов больного сердца. Один из них – одышка, возникающая при физической нагрузке.
MedikForum.ru 07:56
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В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве.
ТАСС 13:49
Происшествия
СБУ задержала возможного участника убийства Захарченко
В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, он же "Швед", — агент пятого департамента контрразведки СБУ — отдавал приказы об убийствах на территории ДНР, в том числе, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
РИА Новости 15:14
Политика
Украина вычеркнула из минских документов пункт о недопущении диверсий и наступления на Донбассе
ОП блокирует прекращение огня на Донбассе. Представители Украины блокируют в Минске предложения по прекращению огня.
Голос Правды 09:39
Политика
Путин обсудил с премьером Греции ситуацию с собором Святой Софии
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с изменением статуса собора Святой Софии в Стамбуле.
Lenta.ru 15:06
Общество
Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа
Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
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Футбол
Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболу
Нападающие петербургского "Зенита" Сердар Азмун и Артем Дзюба стали самыми результативными игроками чемпионата Российской премьер-лиги-2019/20.
Интерфакс-Спорт 14:49
Общество
Россия направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов
Российское посольство в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с действиями американской полиции в отношении съёмочной группы Первого канала.
RT на русском 13:30
Футбол
Газизов: «Если Кокорин окажется в „Спартаке“, то это хорошо»
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подтвердил интерес своей команды к форварду «Зенита» Александру Кокорину, который возобновил карьеру в «Сочи» на правах аренды, а сейчас стал свободным агентом.
Евро-футбол.ру 15:22
Общество
Собянин уволил главу департамента образования
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника.
Коммерсантъ 13:48
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Игры
Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть
Видеоролик, демонстрирующий игровой процесс ремейка игры Mafia: The City of Lost Heaven слили в Сеть.
Известия 08:42
Наука
Обнаружены эффективные антитела против коронавируса
Ученые Колумбийского университета выделили антитела у пациентов с COVID-19, которые на сегодняшний день являются самыми эффективными в нейтрализации SARS-CoV-2.
Lenta.ru 13:13
Общество
Мишустин поддерживает «гаражную амнистию» в России
Михаил Мишустин поддержал законопроект о так называемой "гаражной амнистии".
Деловое.ТВ 07:13
Технологии
В России испытали авиадвигатель, созданный с применением 3D-принтера
В России состоялось летное испытание авиадвигателя, который был изготовлен с применением технологий 3D-печати.
Planet Today 05:36
Происшествия
Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля
«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.
RT на русском 13:49
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке задержан
Захват заложников в Луцке Во вторник мужчина в центре Луцка захватил автобус, где находились около 20 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие.
РИА Новости вчера в 17:47
Политика
NYT: штаб Трампа использовал для агитации фото протестов в Киеве
Избирательный штаб президента США Дональда Трампа позаимствовал снимок протестов в Киеве в 2014 году для иллюстрации "хаоса и насилия", которыми сопровождаются нынешние демонстрации в американских городах после смерти темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).
ТАСС 14:26
Политика
США призвали Россию отказаться от ракет с ядерным двигателем
Куратор вопросов контроля над вооружениями в Белом доме Маршалл Биллингсли призвал Россию прекратить совершенствовать свое ядерное оружие, заявив, что крылатые ракеты, способные нести ядерный заряд, вообще не должны существовать в мире.
Газета.Ru вчера в 14:03
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском 10:00
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче АПЛ
"Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм" разошлись миром в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 15:10
Армия и оружие
Греция привела армию в повышенную готовность из-за действий Турции
"Намерение Анкары провести сейсмические исследования к юго-востоку от Крита на греческом континентальном шельфе сигнализирует о тревоге вооруженным силам страны, которые, похоже, находятся в полной боевой готовности", – сообщает Telegram-канал "FRОNТовые заметки".
Evo-rus.com 10:35
Общество
Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене
Родственники чеченского блогера Анзора Умарова взяли на себя ответственность за его убийство в Австрии.
BFM.ru 10:39
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на водку и коньяк
Минфин России предложил с 1 января 2021 года повысить минимальную розничную цену на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия крепостью больше 28%.
РБК 08:37
Общество
Академик РАН допустил продолжение пандемии коронавируса до Нового года
Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев допустил, что пандемия коронавирусной инфекции не закончится скоро.
RT на русском 04:49
Футбол
ЦСКА победил «Тамбов» и занял четвертое место в чемпионате России
Московский ЦСКА обыграл "Тамбов" в матче 30-го тура чемпионата России по футболу и занял четвертое место по итогам турнира.
РИА Новости 14:00
Здоровье
О росте смертности в первом полугодии сообщила глава Росздравнадзора
В первой половине 2020 года в России значительно выросла смертность.
Цензуры.Нет 05:07