Правительство решило не взимать пени до 1 января следующего года. Минэнерго предлагает сократить этот срок до шести дней – завершить мораторий в воскресенье, 31 мая, сказал Маневич.

с чего всё началось

Минэнерго предложило сократить установленный до 1 января 2021 года срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ. Об этом, как сообщают "Ведомости", заявил замглавы ведомства Юрий Маневич на заседании комиссии РСПП по электроэнергетике.

Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

Общество Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли. 3,3K

Политика Лавров поставил Японии жесткое условие по Курилам Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Японии единственное условие продолжения переговоров по Курильским островам: Токио должен признать итоги Второй мировой войны. 187

Общество Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. 1,3K

Энергетика Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов. 193

Происшествия На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы 26 мая, около пяти утра мск при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома «Угольные копи» совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 ВКС России, сообщили в Минобороны. 345

Происшествия Пойман предполагаемый убийца найденной в лесу российской девочки Полицейские поймали предполагаемого убийцу 14-летней жительницы Пензы, чье тело было найдено в лесу.

Общество Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова. 543

Общество В Москве за сутки вылечилось рекордное число зараженных коронавирусом Число вылечившихся жителей Москвы с коронавирусом за сутки побило рекорд и составило 8033, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Общество «Рот Фронт» подала в суд на Roshen из-за этикетки конфет «Ромашка» Российская компания подала иск в Общий суд Европейского союза с требованием о запрете еще в 2017 году, но положительное решение по нему в сентябре 2018 было аннулировано. 4

Общество Российские авиакомпании обрушили цены на перелеты В связи с эпидемиологической обстановкой в стране количество рейсов заметно сократилось, но крупнейшие авиакомпании Росси вроде «Аэрофлота», S7, «Уральских авиалиний» и Utair значительно снизили цены на перелеты из столицы в крупнейшие города России в июне. 6

Происшествия В Оренбуржье нашли тело пропавшего трехлетнего мальчика Во вторник спасатели нашли на берегу реки Деме в районе села Наурузово тело трехлетнего ребенка, который вчера пошел с отцом на рыбалку и пропал. 3

Происшествия Мэра Чебаркуля отпустили под подписку о невыезде Чебаркульский городской суд изменил меру пресечения мэру Чебаркуля Сергею Ковригину с домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении. 1

Происшествия В Самарской области загорелись 11 жилых домов В поселке Яицкое Волжского района Самарской области загорелись 11 частных жилых домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. 3

Политика Китайские СМИ заявили, что пандемия мешает США вводить санкции В редакционной статье отмечается, что в Белом доме утверждают о том, что могут ввести санкции в отношении Китая в связи ситуации с Гонконгом, но инструменты и ресурсы, которыми обладают Соединённые Штаты, оказались менее значительными, чем до пандемии.

Космос Российский спутник спровоцировал панику в Австралии Российский спутник спровоцировал настоящую панику в Австралии, хотя пролетел над ней еще 4 дня назад.

Происшествия В Кронштадте неизвестные пожарили шашлык на Вечном огне Кронштадт, Санкт-Петербург, 26 мая 2020, 09:35 — REGNUM В Кронштадте неизвестные лица жарили шашлыки на Вечном огне над Братской могилой рабочих и матросов. 4

Культура Венецианский кинофестиваль решили не переносить Известно, что международное жюри 77-го Венецианского кинофестиваля в этом году возглавит актриса и продюсер Кейт Бланшетт, являющаяся обладательницей «Оскара».

Политика Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его "паскудным и орусевшим". 77