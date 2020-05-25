Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

Минэнерго предложило сократить установленный до 1 января 2021 года срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ. Об этом, как сообщают "Ведомости", заявил замглавы ведомства Юрий Маневич на заседании комиссии РСПП по электроэнергетике.
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с чего всё началось

Минэнерго просит отменить мораторий на начисление пеней за услуги ЖКХ

Правительство решило не взимать пени до 1 января следующего года. Минэнерго предлагает сократить этот срок до шести дней – завершить мораторий в воскресенье, 31 мая, сказал Маневич.
Ведомостивчера в 14:30

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Срок моратория на пени за неуплату ЖКХ могут значительно сократить

Газета.Ru02:51

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ТАССвчера в 13:26

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РБКвчера в 19:20

Минэнерго просит отменить мораторий на начисление пеней за услуги ЖКХ

Ведомостивчера в 14:30

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РИА Новостивчера в 22:35

Госдума предлагает с мая отменить мораторий на штраф за неуплату услуг ЖКХ

News.ruвчера в 11:59
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Политика

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Газета.Ru 02:36
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Происшествия

На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы

26 мая, около пяти утра мск при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома «Угольные копи» совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 ВКС России, сообщили в Минобороны.
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В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА

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Происшествия

Пойман предполагаемый убийца найденной в лесу российской девочки

Полицейские поймали предполагаемого убийцу 14-летней жительницы Пензы, чье тело было найдено в лесу.
Lenta.ru 02:27
Общество

Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ

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Ведомости вчера в 11:50
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Происшествия

В Свердловской области выявили ещё одного погибшего от урагана

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Гимнаст Далалоян пропустит первый сбор из-за проблем со здоровьем

REGNUM вчера в 03:42
Общество

В Москве за сутки вылечилось рекордное число зараженных коронавирусом

Число вылечившихся жителей Москвы с коронавирусом за сутки побило рекорд и составило 8033, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Lenta.ru 02:34
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«Рот Фронт» подала в суд на Roshen из-за этикетки конфет «Ромашка»

Российская компания подала иск в Общий суд Европейского союза с требованием о запрете еще в 2017 году, но положительное решение по нему в сентябре 2018 было аннулировано.
Газета.Ru 02:36
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В Тульской области более 1200 человек победили коронавирус

В Тульской области более 1200 человек победили коронавирус.
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Общество

Российские авиакомпании обрушили цены на перелеты

В связи с эпидемиологической обстановкой в стране количество рейсов заметно сократилось, но крупнейшие авиакомпании Росси вроде «Аэрофлота», S7, «Уральских авиалиний» и Utair значительно снизили цены на перелеты из столицы в крупнейшие города России в июне.
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Происшествия

В Оренбуржье нашли тело пропавшего трехлетнего мальчика

Во вторник спасатели нашли на берегу реки Деме в районе села Наурузово тело трехлетнего ребенка, который вчера пошел с отцом на рыбалку и пропал.
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В Самарской области загорелись 11 жилых домов

В поселке Яицкое Волжского района Самарской области загорелись 11 частных жилых домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
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Китайские СМИ заявили, что пандемия мешает США вводить санкции

В редакционной статье отмечается, что в Белом доме утверждают о том, что могут ввести санкции в отношении Китая в связи ситуации с Гонконгом, но инструменты и ресурсы, которыми обладают Соединённые Штаты, оказались менее значительными, чем до пандемии.
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Общество

Мясников предупредил о вреде антибактериального мыла

«Врачи не очень хорошо относятся конкретно к антибактериальному мылу», — сказал Мясников.
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Космос

Российский спутник спровоцировал панику в Австралии

Российский спутник спровоцировал настоящую панику в Австралии, хотя пролетел над ней еще 4 дня назад.
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В Кронштадте неизвестные пожарили шашлык на Вечном огне

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Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму долларов

Согласно статистике регулятора, в марте банки ввезли в Россию почти $5 млрд и около €1 млрд.
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Армия и оружие

В Амурской области военные направились ликвидировать вспышку инфекции

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Общество

22 новых случая коронавируса выявлено в Карелии за сутки

22 новых случая коронавируса подтверждено в Карелии за минувшие сутки, — информация об этом появилась на официальной странице Правительства.
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