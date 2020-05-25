В начале апреля премьер Михаил Мишустин подписал постановление о моратории на начисление пеней за неоплату жилищно-коммунальный услуг для населения и управляющих компаний сроком до конца года.

с чего всё началось

Министерство энергетики предложило сократить установленный до 1 января 2021 года срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ. Об этом, как сообщают "Ведомости", заявил замглавы ведомства Юрий Маневич на заседании комиссии РСПП по электроэнергетике.

Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

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