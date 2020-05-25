Экономика
РИА НовостиМинэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Министерство энергетики предложило сократить установленный до 1 января 2021 года срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ. Об этом, как сообщают "Ведомости", заявил замглавы ведомства Юрий Маневич на заседании комиссии РСПП по электроэнергетике.
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с чего всё началось
В начале апреля премьер Михаил Мишустин подписал постановление о моратории на начисление пеней за неоплату жилищно-коммунальный услуг для населения и управляющих компаний сроком до конца года.Ведомостивчера в 14:30
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В России предложили раньше срока вернуть начисление пеней за неоплату услуг ЖКХ
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