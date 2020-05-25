Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

Министерство энергетики предложило сократить установленный до 1 января 2021 года срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ. Об этом, как сообщают "Ведомости", заявил замглавы ведомства Юрий Маневич на заседании комиссии РСПП по электроэнергетике.
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с чего всё началось

Минэнерго просит отменить мораторий на начисление пеней за услуги ЖКХ

В начале апреля премьер Михаил Мишустин подписал постановление о моратории на начисление пеней за неоплату жилищно-коммунальный услуг для населения и управляющих компаний сроком до конца года.
Ведомостивчера в 14:30

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Госдума и Минэнерго предлагают сократить срок моратория на штрафы за задержку оплаты ЖКХ

ТАССвчера в 13:26

В России предложили раньше срока вернуть начисление пеней за неоплату услуг ЖКХ

Lenta.ruвчера в 20:30

Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

РБКвчера в 19:20

Минэнерго просит отменить мораторий на начисление пеней за услуги ЖКХ

Ведомостивчера в 14:30

Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

РИА Новостивчера в 22:35

Стало известно о сокращении сроков запрета на штрафы за просрочку ЖКХ

Известиявчера в 11:59

Госдума предлагает с мая отменить мораторий на штраф за неуплату услуг ЖКХ

News.ruвчера в 11:59
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Автоматически обработано 7207 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Общество

В Омской области еще 53 человека заразились коронавирусом

По данным на 26 мая, в Омской области еще 53 человека заболели коронавирусом.
Город55.ру вчера в 23:42
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Самым быстрорастущим за всю историю Евровидения стал клип Little Big

Клип питерской рейв-группы на песню «Uno» набрал более 100 млн просмотров на официальном YouTube-канале международного песенного конкурса «Евровидение-2020».
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Общество

Песков выписался из больницы после коронавируса

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выписался из больницы в понедельник, пишет РИА Новости.
Общественное телевидение России вчера в 12:47
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Происшествия

На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы

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Происшествия

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По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
Lenta.ru вчера в 05:23
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Общество

В Приморье появилась положительная динамика по коронавирусу

Впервые с момента эпидемии число заболевших в Приморье превысило число заболевших за сутки, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 23:20
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Глава Минздрава заявил о завершении выплат медикам за апрель

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Коммерсантъ вчера в 07:46
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Авто

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Рассказываем, какие бюджетные (и не очень) новинки стоит ожидать у российских дилеров в ближайшее время.
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Шувалов опроверг сообщения о перелетах его семьи во время пандемии

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в интервью РБК заявил, что члены его семьи не пользовались частным самолетом во время пандемии COVID-19.
РБК вчера в 05:14
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Здоровье

Ещё 8,6 миллиона рублей пойдут из резервного фонда ЕАО на борьбу с коронавирусной инфекцией

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В экспериментах участвовали 12 000 добровольцев, которые согласились пройти один из классических психологических тестов, а также позволили использовать фотографии их лиц.
Evo-rus.com 24 мая в 15:30
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Энергетика

Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля

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В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

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Известия вчера в 00:39
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Кино

HBO Max покажет версию «Лиги справедливости» Зака Снайдера

Многие зрители потребовали представить им режиссерскую версию Снайдера.
RuNews24.ru 23 мая в 04:47
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Энергетика

Названы возможные сценарии нефтяного кризиса до 2025 года

Согласно первому, наиболее вероятному сценарию, нефтедобывающие страны не смогут достигнуть нового соглашения, и цены на нефть будут устанавливаться рыночными механизмами.
Lenta.ru вчера в 19:06
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Происшествия

Два человека пали жертвами урагана на Урале

Обрушившийся на Свердловскую область ураган унес по меньшей мере две жизни.
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Общество

Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Российский президент Владимир Путин подписал закон об индивидуальном подходе при определении тарифов ОСАГО.
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Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров

Известия вчера в 14:25
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Общество

Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ

Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
Ведомости вчера в 11:50
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Общество

Россиянам хотят возмещать расходы при переходе на удаленку

ФНПР предложила начать компенсировать расходы работникам, которые перешли на дистанционную работу.
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Владимир Быстров: Социальная дистанция на тренировке и сидеть на скамейке запасных в маске — это самый настоящий бред

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6 автомобилей, которые подешевели в кризис в России

Несмотря на кризис и «слабый» рубль, по пути большинства автопроизводителей, повысивших цены сразу на весь модельный ряд, пошли не все.
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Главу СК РФ заинтересовали «антикарантинные вечеринки»

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Lenta.ru вчера в 12:37
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Популярный блогер раскрыл истинные масштабы инфляции в России

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