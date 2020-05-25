В начале апреля премьер Михаил Мишустин подписал постановление о моратории на начисление пеней за неоплату жилищно-коммунальный услуг для населения и управляющих компаний сроком до конца года.

с чего всё началось

Министерство энергетики предложило сократить установленный до 1 января 2021 года срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ. Об этом, как сообщают "Ведомости", заявил замглавы ведомства Юрий Маневич на заседании комиссии РСПП по электроэнергетике.

Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

Культура Самую старую геймершу мира Ширли Карри довела травля в интернете Как поясняет самая любимая геймерша мира, у нее начались проблемы с давлением, когда она стала популярнее и её канал наводнился не только восторженными отзывами, но и токсичными от нехороших людей.

Общество «Вектор» назвал дату начала клинических испытаний вакцины от COVID-19 Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в беседе с ТАСС сообщил, что центр намерен приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 29 июня. 271

Происшествия В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 24 человек Абакан, 25 мая 2020, 07:13 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 25 мая в правительстве республики. 85

Общество Президент РФ подписал закон об ОСАГО без техосмотра Москва, 25 мая 2020, 20:08 — REGNUM Закон о возможности заключать договор ОСАГО без диагностической карты подписан 25 мая президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на официальном портале правовой информации. 202

Политика Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его "паскудным и орусевшим". 20

Происшествия На Екатеринбург обрушился ураган На Екатеринбург днем 25 мая 2020 года обрушился ураган, о котором жителей накануне предупреждало МЧС. 17

Происшествия В Башкирии двух медсестер изолировали в морге СМИ Башкирии сообщили о двух медсестрах из Архангельской центральной районной больницы, которых изолировали в помещении морга. 255

Энергетика Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов. 123

Футбол Алиев обвинил Семина в невыходе в финал Кубка УЕФА Выступавший за киевское «Динамо» полузащитник Александр Алиев обвинил Юрия Семина в невыходе киевлян в финал Кубка УЕФА-2009.

Происшествия Число случаев COVID-19 в больнице в Барнауле выросло до 111 Число инфицированных коронавирусом в закрытой на карантин алтайской краевой клинической больнице скорой медицинской помощи в Барнауле выросло до 111 человек, это пока не окончательные данные, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 6

Здоровье Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус В Роспотребнадзоре отметили, что алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья. 441

Армия и оружие В Ботлихе приступили к развертыванию полевого госпиталя Военные медики приступили к развертыванию полевого мобильного многопрофильного госпиталя на 100 коек в поселке Ботлих.

Происшествия Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Чукотке 20 мая сообщалось, что военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье. Экипаж при ударе о землю погиб.

Здоровье В Приморье смягчили режим ограничений Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве. 9

Общество В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев предложил разрешить российским школам провести очные выпускные, но в более поздние сроки.

Общество Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли. 3,2K