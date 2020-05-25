Экономика

РБКРБКМинэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

В конце апреля глава Минстроя Владимир Якушев сообщил, что после введения моратория собираемость платежей по коммунальным услугам среди населения упала на 30%. Тогда же представители энергетических компаний предложили перенести окончание отсрочки с 1 января 2021-го на 1 мая текущего года.
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Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

РБК19:20

Минэнерго просит отменить мораторий на начисление пеней за услуги ЖКХ

Ведомости14:30

Госдума и Минэнерго предлагают сократить срок моратория на штрафы за задержку оплаты ЖКХ

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Мораторий на штрафы за неуплату по ЖКХ могут отменить с 1 мая

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Госдума предлагает с мая отменить мораторий на штраф за неуплату услуг ЖКХ

News.ru11:59

Стало известно о сокращении сроков запрета на штрафы за просрочку ЖКХ

Известия11:59

COVID-19 оставит Россию с долгами по ЖКХ

Росбалт10:14
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Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
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По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
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Украинские военные обвинили ополченцев Донбасса в обстрелах и якобы размещении артиллерии в жилых кварталах.
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Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слова Конора Макгрегора о лучших бойцах.
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Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
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