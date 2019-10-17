Экономика
РБКМинэнерго предложило создать госкомпанию для инвестиций в СПГ-проекты
Министр энергетики Александр Новак предложил Владимиру Путину создать государственную публично-правовую компанию, которая «могла бы выступить соинвестором в реализуемые проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ) и участвовать в развитии и строительстве инфраструктуры».
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Шоу-бизнес
Светлана Лобода отметила день рождения с Тиллем Линдеманном
Сегодня, 18 октября, звезда российского шоу-бизнеса отмечает день рождения.
StarHit.ru 05:00
Технологии
В институте Росгидромета рассказали об ущербе от мощных солнечных бурь
Высокая гелиогеофизическая активность ведет к росту неисправностей в космических аппаратах в 2-4 раза, мощная солнечная буря способна уничтожить их, заявил в интервью РИА Новости заместитель директора по научной работе Института прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова Росгидромета Владимир Минлигареев.
РИА Новости вчера в 18:17
Происшествия
Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга
В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru 05:05
Политика
На CNN неожиданно похвалили Путина и признали поражение США
Американский канал CNN рассказал о победах президента России Владимира Путина на Ближнем Востоке и сравнил их с достижениями президента США Дональда Трампа.
Царьград вчера в 11:43
Происшествия
Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции
Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Российская газета вчера в 17:59
Финансы
Набиуллина допустила более решительное снижение ключевой ставки
Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки, чем обычно, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC.
Ведомости 04:21
Космос
Пульсары предложили использовать как детекторы гравитационных волн
Астрономы пришли к выводу, что пульсары можно использовать для регистрации гравитационных волн, так как такое возмущение должно привести к временному изменению скорости вращения тела.
N+1 16 октября в 06:44
Общество
На Украине объяснили новые правила отбора на «Евровидение»
По новым правилам, на «Евровидение» поехать не смогут не только выступавшие в России с 2014 года артисты, но и те, кто въезжал в Крым после его воссоединения с Россией.
REGNUM 05:07
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Общество
Россияне едят слишком много яиц
Жители России едят слишком много яиц. Об этом говорится в отчете аналитиков Sberbank СІВ. В среднем россиянин в год съедает 280 яиц.
Вести.Ru 02:38
Политика
РФ создаст запрещенные ранее ДРСМД ракеты в ответ на испытания США
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что РФ создаст запрещенные ранее ДРСМД ракеты в ответ на проведенные испытания США.
РЕН ТВ 02:29
Политика
На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
Экономика
Минфин отказался выделять ₽44 млрд на узкие участки ЦКАД
Министерство финансов отказало Минтрансу в выделении дополнительных 44 млрд руб. на строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
РБК 16 октября в 22:28
Политика
Американские пошлины на товары из ЕС вступили в силу
Пошлины на ряд товаров из ЕС начали действовать в США с 18 октября, сообщает Reuters.
REGNUM 00:53
Происшествия
Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве
«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:00
Политика
Пучдемон добровольно пришел в прокуратуру Бельгии
Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон пришел в правоохранительные органы Бельгии в сопровождении своих адвокатов.
Московский Комсомолец 04:32
Политика
В Белом доме объяснили причины заморозки военной помощи Украине
США решили приостановить военную помощь Украине в связи с коррупцией в этой стране и нежеланием других стран оказывать такую поддержку, заявил и.о. руководителя администрации американского лидера Дональда Трампа Мик Малвейни.
Газета.Ru 05:06
Футбол
Болельщики «Спартака» опубликовали открытое письмо Федуну
Инициативная группа болельщиков московского "Спартака" под названием "Комитет-2023" опубликовала открытое обращение к владельцу и президенту клуба Леониду Федуну.
РИА Новости 05:17
Шоу-бизнес
Алла Пугачева снялась в дерзком образе для концерта
В Сети появились новые фото Аллы Пугачевой в стильном и дерзком образе. Уже в ноябре Примадонна даст юбилейный концерт в Минске.
Газета Metro 16 октября в 09:51
Футбол
Зинченко после выхода на Евро сделал предложение своей девушке
Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей девушке — украинской спортивной журналистке Владе Седан — на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Матч ТВ 16 октября в 12:17
Армия и оружие
Турция возобновила операцию в Сирии вопреки соглашению с США
Турция возобновила атаки на северо-востоке Сирии, несмотря на соглашение с США о временном прекращении операции "Источник мира".
Газета.Ru 04:03
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском 04:34
Политика
Сенцов назвал русских и украинцев братьями
Lenta.ru 04:00
Происшествия
Отец Цоя прокомментировал новую версию гибели сына
Отец музыканта Виктора Цоя Роберт прокомментировал "Газете.Ru" новую версию гибели сына.
Газета.Ru 04:48
Политика
В Раде решили вернуть «украинские этнические территории» Кубани
Как сообщают «РИА-Новости» со ссылкой на слова парламентария от партии «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко, задачей «Кубани» станет разработка политики по возвращению украинских этнических территорий и этнических украинцев в культурное, политическое, социальное поле страны.
Мойка78 вчера в 13:59
Культура
Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга
Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш прокомментировал иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, который она подала из-за кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка».
Культуромания вчера в 15:47
Авто
ГАЗ зарегистрировал новый логотип «Победы»
Motor вчера в 11:33