Экономика

РБКРБКМинэнерго предложило создать госкомпанию для инвестиций в СПГ-проекты

Министр энергетики Александр Новак предложил Владимиру Путину создать государственную публично-правовую компанию, которая «могла бы выступить соинвестором в реализуемые проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ) и участвовать в развитии и строительстве инфраструктуры».
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