Экономика
РБКМинэнерго предложило создать госкомпанию для инвестиций в СПГ-проекты
Министр энергетики Александр Новак предложил Владимиру Путину создать государственную публично-правовую компанию, которая «могла бы выступить соинвестором в реализуемые проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ) и участвовать в развитии и строительстве инфраструктуры».
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Гаджеты
Samsung признал сбой блокировки Galaxy S10 по отпечатку пальца
Любой отпечаток пальца подойдет для разблокировки смартфона Galaxy S10, признала южнокорейская Samsung Electronics.
Ведомости 10:47
Политика
Пушков оценил письмо Трампа Эрдогану
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал тон письма, которое президент США Дональд Трамп направил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с началом военной операции Анкары в Сирии.
Rambler News Service вчера в 09:12
Происшествия
В МВД сообщили детали дела сбитого полицейским под Кировом мальчика
По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергея Баранцева, сбивший выехавшего на велосипеде на дорогу ребёнка сотрудник полиции в момент ДТП был трезв и пытался оказать пострадавшему первую помощь.
RT на русском 12:58
Экономика
Одного из крупнейших издателей учебников выставили на продажу
Компания «Эксмо-АСТ» начала переговоры по продаже корпорации «Российский учебник», которая специализируется на выпуске учебной литературы.
РБК 16 октября в 23:52
Армия и оружие
ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии
Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
РИА Новости 04:51
Происшествия
На борту летевшего из Пхукета в Москву самолета погиб ребенок
Самолет Airbus A330, следовавший из Пхукета в московский аэропорт Шереметьево, вынужденно сел в Казани из-за остановки дыхания у годовалого ребенка, находившегося на борту.
РБК 10:44
Культура
Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»
Культуромания 07:36
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Армия и оружие
Турция нарушила соглашение с США по Сирии
Взгляд.ру 04:50
Политика
Медведчук заявил об атаке Киева на призывающие к миру телеканалы
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что политика новой украинской власти направлена против трёх телеканалов, которые призывают к мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
RT на русском 11:32
Происшествия
Более полумиллиона человек участвуют в манифестации в центре Барселоны
Более полумиллиона сторонников независимости Каталонии принимают участие в манифестации в центре Барселоны, сообщают местные правоохранительные органы в Twitter.
RT на русском 12:39
Музыка
Пласидо Доминго выступил в Москве
Россия – Культура 08:37
Футбол
Ахмат — Локомотив 0:1 (Перерыв)
Телекомпания Грозный 08:00
Экономика
Титов предложил ввести налоговую амнистию для малого бизнеса
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что с начала 2020 года в стране могут ввести налоговую амнистию для малого бизнеса, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 10:49
Здоровье
Кофе, молоко и апельсиновый сок увеличивают продолжительность жизни
2-3 чашки кофе в день может также увеличить продолжительность жизни.
Соловей.Инфо 05:35
Авто
Внедорожник Mitsubishi Pajero покинет рынок России
Mitsubishi Pajero оставит рынок России в ближайшем будущем.
OAnews вчера в 12:47
Политика
Украина направила России ноту протеста из-за гумпомощи Донбассу
Украинское Министерство иностранных дел направило российской стороне ноту протеста из-за прибытия в Донбасс очередного гуманитарного конвоя МЧС России.
RT на русском 12:44
Энергетика
«Нафтогаз» предъявит «Газпрому» иск на $11 млрд
Украинский "Нафтогаз" предъявит "Газпрому" 1 ноября новый иск.
Газета.Ru 12:28
Происшествия
Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Коммерсантъ вчера в 16:38
Происшествия
Начальник полиции Дорогомилово задержан в Москве за взятку
Речь идет о двух высокопоставленных офицерах из отдела МВД по московскому району Дорогомилово.
Газета.Ru 03:10
Экономика
Росстат зафиксировал рост реальных располагаемых доходов россиян
"Основная причина – опережающий рост доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9% в структуре доходов населения в третьем квартале 2019 года, а также низкая база третьего квартала 2018 года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Газета.Ru вчера в 13:17
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru 16 октября в 12:34
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала развод с мужем
41-летняя певица Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод с супругом.
Аргументы недели 10:25
Армия и оружие
Литва заменит советские Ми-8 американскими «Черными ястребами»
Необходимость в приобретении новых вертолетов возникла в связи с тем, что советские Ми-8, которые находятся в распоряжении литовских летчиков, в скором времени исчерпают свой ресурс.
ГЛАС.RU 09:09