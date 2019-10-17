Экономика

РБКРБКМинэнерго предложило создать госкомпанию для инвестиций в СПГ-проекты

Министр энергетики Александр Новак предложил Владимиру Путину создать государственную публично-правовую компанию, которая «могла бы выступить соинвестором в реализуемые проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ) и участвовать в развитии и строительстве инфраструктуры».
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Минэнерго предложило создать госкомпанию для инвестиций в СПГ-проекты

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Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что с начала 2020 года в стране могут ввести налоговую амнистию для малого бизнеса, пишет ТАСС.
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Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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