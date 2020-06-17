Энергетика
КомпанияМинэнерго предупредило о долгом восстановлении рынка нефти
Выход нефтяного рынка на докризисные показатели займет достаточно много времени. В перспективе доля углеводородов в энергетике снизится. Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак.
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Происшествия
В Одессе разбился легкомоторный самолет
Lenta.ru 06:20
Наука
Коронавирус научились диагностировать без тестов
Ученые Кливлендской клиники (США) создали инструмент, позволяющий предсказать и диагностировать заражение коронавирусом.
Lenta.ru 02:10
Шоу-бизнес
Сын Ефремова обратился к отцу после смертельного ДТП
Никита Ефремов впервые прокомментировал произошедшее Сегодня сын Михаила Ефремова, Никита Ефремов, впервые с 8 июня — дня, когда произошло ДТП с участием актера.
WomanHit.ru 09:48
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Авто
На продажу выставлен кастомный BMW X6 в стиле стимпанк
В США на продажу выставлен необычный кроссовер BMW X6 2012 года выпуска, имеющий двери, которые открываются против хода движения.
Letnews.ru 09:10
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1892 года
Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше установленного рекорда более чем вековой давности.
Известия 09:27
Футбол
В «Сочи» отреагировали на возможную отмену матча с «Ростовом»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал информацию в СМИ о том, что в «Ростове» обнаружили шесть случаев инфицирования коронавирусом, очная встреча 22-го тура Тинькофф РПЛ оказалась под угрозой.
Матч ТВ 11:39
Кино
Релиз «Довода» Кристофера Нолана перенесли на две недели
Студия Warner Bros. перенесла релиз "Довода" с 17 на 31 июля, сообщает Deadline.
РИА Новости 15 июня в 18:51
Технологии
Лампы освещения позволят легко прослушивать разговоры в комнате
17.06.2020 Лампа, освещающая комнату, может прослушивать разговоры. Устройство с названием Lamphone создали израильские ученые.
Портал Поиск 04:40
Армия и оружие
На границе Индии и Китая произошло боевое столкновение
На границе Индии и Китая в долине Галван произошло боевое столкновение между китайскими военными и индийскими солдатами.
Подмосковье Сегодня вчера в 12:52
Авто
Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом
Замыкает список модель Ford EcoSport, у которой самым уязвимым местом специалисты назвали оптику и органы регулировки внешнего света.
32CARS.ru 15 июня в 15:46
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО.
Газета.Ru вчера в 20:38
Авто
Компания Tesla выпустила электромобиль Model S с большим запасом хода
Компания Tesla начала продажи новой версии седана Model S с увеличенным на 20% запасом хода.
Автоновости дня вчера в 04:22
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Lenta.ru 15 июня в 22:54
Общество
В Белоруссии заблокировали счет избирательного фонда Бабарико
Счет избирательного фонда претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заблокирован, сообщил в среду штаб политика.
РИА Новости 12:11
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru 14 июня в 23:21
Общество
Решение регулятора ФРГ по «Северному потоку — 2» обжаловали в суде
Оператор проекта строительства «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG подал апелляцию против решения Федерального сетевого агентства ФРГ.
RT на русском 06:42
Общество
Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ 10:07
Общество
Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости вчера в 12:34
Авто
Продажи LADA в ЕС упали более чем в 2 раза
Европейские продажи LADA, чей уход из ЕС официально подтвердился пару недель назад, в мае снизились в 3,2 раза и составили 128 единиц.
Автоновости дня 03:44
Происшествия
Соловьев раскритиковал реакцию «Современника» на ДТП с Ефремовым
АБН 15 июня в 23:06
Общество
В России возобновили спор об окрошке
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru вчера в 08:39
Общество
Новогодние каникулы в России предложили сократить до 4 дней
Отмечается, что производственный календарь на 2020 год предусматривает 247 рабочих и 118 выходных дней с учетом всех праздников.
Город55.ру вчера в 08:21
Здоровье
ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директoр ВOЗ Тедроc Адханом Гебрейесуc заявил, что результаты клиническиx испытаний в Великобритании стероидa дексаметазонa для лечения COVID-19 стали научным прорывом.
Известия 00:08
Политика
Трамп подписал указ об ограничениях на применение силы полицейскими
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который реформирует правила работы полиции и, в частности, запрещает использовать удушающие приемы при задержаниях.
Ведомости вчера в 18:43
Общество
Контроль за туристами на Кубани ослабят с 21 июня
Туристам в Краснодарском крае разрешат свободно перемещаться с 21 июня.
BFM.ru 03:20
Политика
Лукашенко принял приглашение посетить парад Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение от России посетить парад Победы в Москве 24 июня.
RT на русском 06:40
Наука
В Австралии спроектирован съедобный робот-хобот
Откушенный кусочек хобота не несет угрозы, чего не скажешь о датчиках и электронике.
Evo-rus.com вчера в 05:43
Культура
«Славянский базар в Витебске» пройдет с 16 по 20 июля
Российская газета 10:30