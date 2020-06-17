Энергетика

КомпанияКомпанияМинэнерго предупредило о долгом восстановлении рынка нефти

Выход нефтяного рынка на докризисные показатели займет достаточно много времени. В перспективе доля углеводородов в энергетике снизится. Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Минэнерго ожидает изменений в структуре энергетики из-за коронавируса

RT на русском10:42

Минэнерго предупредило о долгом восстановлении рынка нефти

Компания09:49

Александр Новак: Коронавирус изменил мировой энергетический рынок

Российская газета07:27

Минэнерго приготовилось к долгому восстановлению рынка нефти

РБК08:37

Новак: Российская энергетика сохранила устойчивость

Радио Маяк07:53

Предсказано существенное снижение доли нефти в мировом энергобалансе

Росбалт09:27

Новак: доля нефти в мировом энергобалансе снизится

Вести.Ru07:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
Происшествия

В Одессе разбился легкомоторный самолет

Lenta.ru 06:20
6
Наука

Коронавирус научились диагностировать без тестов

Ученые Кливлендской клиники (США) создали инструмент, позволяющий предсказать и диагностировать заражение коронавирусом.
Lenta.ru 02:10
31
Шоу-бизнес

Сын Ефремова обратился к отцу после смертельного ДТП

Никита Ефремов впервые прокомментировал произошедшее Сегодня сын Михаила Ефремова, Никита Ефремов, впервые с 8 июня — дня, когда произошло ДТП с участием актера.
WomanHit.ru 09:48
53
Общество

Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
12
Авто

На продажу выставлен кастомный BMW X6 в стиле стимпанк

В США на продажу выставлен необычный кроссовер BMW X6 2012 года выпуска, имеющий двери, которые открываются против хода движения.
Letnews.ru 09:10
1
Общество

В Москве побит температурный рекорд 1892 года

Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше установленного рекорда более чем вековой давности.
Известия 09:27
115
Футбол

В «Сочи» отреагировали на возможную отмену матча с «Ростовом»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал информацию в СМИ о том, что в «Ростове» обнаружили шесть случаев инфицирования коронавирусом, очная встреча 22-го тура Тинькофф РПЛ оказалась под угрозой.
Матч ТВ 11:39
Кино

Релиз «Довода» Кристофера Нолана перенесли на две недели

Студия Warner Bros. перенесла релиз "Довода" с 17 на 31 июля, сообщает Deadline.
РИА Новости 15 июня в 18:51
6
Технологии

Лампы освещения позволят легко прослушивать разговоры в комнате

17.06.2020 Лампа, освещающая комнату, может прослушивать разговоры. Устройство с названием Lamphone создали израильские ученые.
Портал Поиск 04:40
90
Армия и оружие

На границе Индии и Китая произошло боевое столкновение

На границе Индии и Китая в долине Галван произошло боевое столкновение между китайскими военными и индийскими солдатами.
Подмосковье Сегодня вчера в 12:52
604
Авто

Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом

Замыкает список модель Ford EcoSport, у которой самым уязвимым местом специалисты назвали оптику и органы регулировки внешнего света.
32CARS.ru 15 июня в 15:46
1
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО.
Газета.Ru вчера в 20:38
766
Авто

Компания Tesla выпустила электромобиль Model S с большим запасом хода

Компания Tesla начала продажи новой версии седана Model S с увеличенным на 20% запасом хода.
Автоновости дня вчера в 04:22
82
Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Lenta.ru 15 июня в 22:54
1,8K
Общество

В Белоруссии заблокировали счет избирательного фонда Бабарико

Счет избирательного фонда претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заблокирован, сообщил в среду штаб политика.
РИА Новости 12:11
Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru 14 июня в 23:21
877
Общество

Решение регулятора ФРГ по «Северному потоку — 2» обжаловали в суде

Оператор проекта строительства «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG подал апелляцию против решения Федерального сетевого агентства ФРГ.
RT на русском 06:42
36
Общество

Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ 10:07
51
Общество

Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году

В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости вчера в 12:34
2K
Авто

Продажи LADA в ЕС упали более чем в 2 раза

Европейские продажи LADA, чей уход из ЕС официально подтвердился пару недель назад, в мае снизились в 3,2 раза и составили 128 единиц.
Автоновости дня 03:44
Происшествия

Соловьев раскритиковал реакцию «Современника» на ДТП с Ефремовым

АБН 15 июня в 23:06
5,3K
Общество

В России возобновили спор об окрошке

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru вчера в 08:39
77
Общество

Новогодние каникулы в России предложили сократить до 4 дней

Отмечается, что производственный календарь на 2020 год предусматривает 247 рабочих и 118 выходных дней с учетом всех праздников.
Город55.ру вчера в 08:21
5,3K
Здоровье

ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директoр ВOЗ Тедроc Адханом Гебрейесуc заявил, что результаты клиническиx испытаний в Великобритании стероидa дексаметазонa для лечения COVID-19 стали научным прорывом.
Известия 00:08
905
Политика

Трамп подписал указ об ограничениях на применение силы полицейскими

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который реформирует правила работы полиции и, в частности, запрещает использовать удушающие приемы при задержаниях.
Ведомости вчера в 18:43
47
Общество

Контроль за туристами на Кубани ослабят с 21 июня

Туристам в Краснодарском крае разрешат свободно перемещаться с 21 июня.
BFM.ru 03:20
641
Армия и оружие

Украинские военные возобновили испытания ракетного комплекса «Нептун»

ГЛАС.RU 08:08
Политика

Лукашенко принял приглашение посетить парад Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение от России посетить парад Победы в Москве 24 июня.
RT на русском 06:40
133
Наука

В Австралии спроектирован съедобный робот-хобот

Откушенный кусочек хобота не несет угрозы, чего не скажешь о датчиках и электронике.
Evo-rus.com вчера в 05:43
15
Культура

«Славянский базар в Витебске» пройдет с 16 по 20 июля

Российская газета 10:30
1
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное