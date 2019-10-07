Представитель Минэнерго не ответил на вопросы «Ведомостей».

с чего всё началось

«Прогнозируется замедление роста мирового спроса на нефть после 2025 года с возможным достижением пика спроса ранее 2030-х годов», — сказано в документе.

Минэнерго предупредило о риске падения спроса на нефть

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