Энергетика

РБКРБКМинэнерго предупредило о риске падения спроса на нефть

«Прогнозируется замедление роста мирового спроса на нефть после 2025 года с возможным достижением пика спроса ранее 2030-х годов», — сказано в документе.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

Российские власти признали риск падения спроса на нефть

Представитель Минэнерго не ответил на вопросы «Ведомостей».
Ведомостивчера в 17:53

Подробнее о событии

Минэнерго впервые признало риск падения спроса на нефть

Газета.Ru02:36

СМИ: Минэнерго России признало возможность падения спроса на нефть

RT на русском04:32

Минэнерго впервые признало возможность спада спроса на нефть после 2030 года

Интерфакс03:13

Правительство предсказало нефти скорую ненужность

Lenta.ru02:47

Минэнерго предупредило о риске падения спроса на нефть

РБК05:07

«Ведомости»: российские власти признали риск падения спроса на нефть

Коммерсантъвчера в 23:21

Российские власти признали риск падения спроса на нефть

Ведомостивчера в 17:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 06:56, Вашингтон
Происшествия

Обвиняемый в убийстве 17-летней студентки в Домодедове арестован

ТАСС 06:40
Политика

Путин и Шойгу собрали грибы в сибирской тайге

Каждый взял себе подарок из тайги. Владимир Путин нашел забавный гриб, к которому приклеилась шишка, а Сергей Шойгу выкопал куст брусники.
МИР 24 06 октября в 23:16
Музыка

Песню на русском языке исполнят на Евровидении впервые за 15 лет

В 2020 году на Евровидении исполнят песню на русском языке.
Авторадио 06 октября в 03:42
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о выписке Заворотнюк из больницы

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники в Москве. Об этом во вторник, 8 октября, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
Известия 06:04
Шоу-бизнес

Участница КВН Евгения Жарикова умерла от рака

Участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой диагностировали онкологическое заболевание, ушла из жизни в московской клинике.
News.ru вчера в 09:07
Здоровье

Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
Газета.Ru 04:16
Футбол

Новиков назначен и.о. главного тренера «Динамо»

Газета.Ru 03:34
Политика

Новым главой ФСИН стал бывший сотрудник ФСБ из Красноярска

Новым главой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) стал бывший глава управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников, следует из информации в разделе «руководство» на сайте ведомства.
РБК 06:38
Общество

В России могут запретить крафтовое пиво

В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Политика

В ОБСЕ напомнили о ранее принадлежавшем России Крыме

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
Lenta.ru 00:54
Общество

Туалеты на вокзалах станут бесплатными для всех

В настоящее время бесплатно воспользоваться туалетом на вокзале могут льготные категории граждан и пассажиры поездов – им нужно предъявить билет на поезд, который либо пришел на станцию не более часа назад, либо стоит на станции, либо отправится в течение ближайших трех часов.
Вести.Ru 04:25
Происшествия

СК назвал причину смерти актера Марьянова

Известия 06:22
Общество

Нобелевскую премию по физике получили астрономы

Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год стали Джим Пиблс - за теоретические открытия в физической космологии.
Газета.Ru 06:23
Политика

В Кремле отказались анонсировать грядущие отставки губернаторов

Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщила о возможной волне отставок губернаторов, которая может начаться во второй половине октября и затронуть регионы, выборы глав которых должны пройти в 2020 году.
REGNUM 06:41
Финансы

ВТБ отказался от приема вкладов в евро

ВТБ не первый банк, который отказался от приема вкладов в евро. Ранее такие решения приняли "Авангард", Ситибанк, Альфа-банк и Сбербанк.
РБК 04:47
Политика

РБК: Кремль начал поиск кандидатов в Госдуму VIII созыва

По закону о выборах депутатов Госдумы кандидат одновременно может входить как в федеральный список, так и выдвигаться по округу.
Нижний сейчас 04:37
Происшествия

У первого вице-мэра Красноярска прошел обыск

ТАСС 05:53
Авто

Новый «каблучок» Lada Van появится в 2020 году

Новый российский «каблучок» LADA Van – аналог Renault Dokker с измененным дизайном, выйдет в продажу летом 2020 года.
Автоновости дня 02:06
Политика

Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной.
РБК 04:46
Кино

Создатели «Южного парка» высмеяли запрет на показ мультсериала в Китае

Lenta.ru 06:00
Происшествия

Появилось видео массовой драки со стрельбой на новосибирском рынке

В распоряжении Лайфа оказались кадры массовой драки с перестрелкой на крупнейшем рынке Новосибирска — Хилокском, после которой было задержано до 50 человек.
Life.ru вчера в 14:05
Происшествия

Фатальный прыжок екатеринбургского парашютиста сняли на видео

Последние секунды жизни 35-летнего фельдшера региональной поисково-спасательной базы Екатеринбурга Михаила Прохорова, который разбился при прыжке с парашютом, сняли на видео.
Вести.Ru 05:14
Общество

Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей

Интерфакс 01:30
Общество

Роспотребнадзор рассказал о правилах интернет-покупок

При дистанционных покупках товаров нужно обращать внимание на сайт продавца, где обязательно должна быть представлена информация об адресе и полном фирменном наименовании продавца, независимо от того, является ли организация юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, советуют в Роспотребнадзоре.
Российская газета 04:41
Единоборства

Спонг провалил допинг-тест накануне боя с Усиком

Известия 00:15
Космос

На орбите Сатурна нашли 20 новых спутников

Астрономы недавно сделали очередное открытие, обнаружив на орбите Сатурна 20 мелких спутников, о которых ранее не было ничего известно.
Дни24 05:02
Политика

Глава МИД Украины рассказал о вариантах развития ситуации в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о трёх основных сценариях развития ситуации в Донбассе.
RT на русском 05:52
Экономика

Счетная палата предложила изменить принцип господдержки кинематографа

Счетная палата РФ предложила изменить принцип господдержки кинематографа: учитывать при распределении бюджетных субсидий создателям фильмов успешность проката их предыдущих картин, говорится в сообщении контрольного ведомства.
РИА Новости 03:35
Авто

В России могут внедрить умные «лежачие полицейские»

Автоновости дня 01:28
Происшествия

Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце

На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное