Энергетика
РБКМинэнерго предупредило о риске падения спроса на нефть
«Прогнозируется замедление роста мирового спроса на нефть после 2025 года с возможным достижением пика спроса ранее 2030-х годов», — сказано в документе.
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с чего всё началось
Представитель Минэнерго не ответил на вопросы «Ведомостей».Ведомостивчера в 17:53
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Политика
Путин и Шойгу собрали грибы в сибирской тайге
Каждый взял себе подарок из тайги. Владимир Путин нашел забавный гриб, к которому приклеилась шишка, а Сергей Шойгу выкопал куст брусники.
Музыка
Песню на русском языке исполнят на Евровидении впервые за 15 лет
В 2020 году на Евровидении исполнят песню на русском языке.
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о выписке Заворотнюк из больницы
Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники в Москве. Об этом во вторник, 8 октября, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
Шоу-бизнес
Участница КВН Евгения Жарикова умерла от рака
Участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой диагностировали онкологическое заболевание, ушла из жизни в московской клинике.
Здоровье
Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
Футбол
Новиков назначен и.о. главного тренера «Динамо»
Политика
Новым главой ФСИН стал бывший сотрудник ФСБ из Красноярска
Новым главой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) стал бывший глава управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников, следует из информации в разделе «руководство» на сайте ведомства.
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
Политика
В ОБСЕ напомнили о ранее принадлежавшем России Крыме
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
Общество
Туалеты на вокзалах станут бесплатными для всех
В настоящее время бесплатно воспользоваться туалетом на вокзале могут льготные категории граждан и пассажиры поездов – им нужно предъявить билет на поезд, который либо пришел на станцию не более часа назад, либо стоит на станции, либо отправится в течение ближайших трех часов.
Происшествия
СК назвал причину смерти актера Марьянова
Общество
Нобелевскую премию по физике получили астрономы
Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год стали Джим Пиблс - за теоретические открытия в физической космологии.
Политика
В Кремле отказались анонсировать грядущие отставки губернаторов
Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщила о возможной волне отставок губернаторов, которая может начаться во второй половине октября и затронуть регионы, выборы глав которых должны пройти в 2020 году.
Финансы
ВТБ отказался от приема вкладов в евро
ВТБ не первый банк, который отказался от приема вкладов в евро. Ранее такие решения приняли "Авангард", Ситибанк, Альфа-банк и Сбербанк.
Политика
РБК: Кремль начал поиск кандидатов в Госдуму VIII созыва
По закону о выборах депутатов Госдумы кандидат одновременно может входить как в федеральный список, так и выдвигаться по округу.
Авто
Новый «каблучок» Lada Van появится в 2020 году
Новый российский «каблучок» LADA Van – аналог Renault Dokker с измененным дизайном, выйдет в продажу летом 2020 года.
Политика
Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной.
Происшествия
Появилось видео массовой драки со стрельбой на новосибирском рынке
В распоряжении Лайфа оказались кадры массовой драки с перестрелкой на крупнейшем рынке Новосибирска — Хилокском, после которой было задержано до 50 человек.
Происшествия
Фатальный прыжок екатеринбургского парашютиста сняли на видео
Последние секунды жизни 35-летнего фельдшера региональной поисково-спасательной базы Екатеринбурга Михаила Прохорова, который разбился при прыжке с парашютом, сняли на видео.
Общество
Роспотребнадзор рассказал о правилах интернет-покупок
При дистанционных покупках товаров нужно обращать внимание на сайт продавца, где обязательно должна быть представлена информация об адресе и полном фирменном наименовании продавца, независимо от того, является ли организация юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, советуют в Роспотребнадзоре.
Космос
На орбите Сатурна нашли 20 новых спутников
Астрономы недавно сделали очередное открытие, обнаружив на орбите Сатурна 20 мелких спутников, о которых ранее не было ничего известно.
Политика
Глава МИД Украины рассказал о вариантах развития ситуации в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о трёх основных сценариях развития ситуации в Донбассе.
Экономика
Счетная палата предложила изменить принцип господдержки кинематографа
Счетная палата РФ предложила изменить принцип господдержки кинематографа: учитывать при распределении бюджетных субсидий создателям фильмов успешность проката их предыдущих картин, говорится в сообщении контрольного ведомства.
Авто
В России могут внедрить умные «лежачие полицейские»
Происшествия
Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце
На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.