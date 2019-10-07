Энергетика

РБКРБКМинэнерго предупредило о риске падения спроса на нефть

«Прогнозируется замедление роста мирового спроса на нефть после 2025 года с возможным достижением пика спроса ранее 2030-х годов», — сказано в документе.
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с чего всё началось

Российские власти признали риск падения спроса на нефть

Представитель Минэнерго не ответил на вопросы «Ведомостей».
Ведомостивчера в 17:53

Подробнее о событии

Минэнерго предупредило о риске падения спроса на нефть

РБК05:07

СМИ: Минэнерго России признало возможность падения спроса на нефть

RT на русском04:32

«Ведомости»: российские власти признали риск падения спроса на нефть

Коммерсантъвчера в 23:21

Правительство предсказало нефти скорую ненужность

Lenta.ru02:47

Минэнерго впервые признало риск падения спроса на нефть

Газета.Ru02:36

Минэнерго впервые признало возможность спада спроса на нефть после 2030 года

Интерфакс03:13

Российские власти признали риск падения спроса на нефть

Ведомостивчера в 17:53
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Происшествия

В Череповце мужчина погиб при попытке вскрыть банкомат

В Череповце ранним утром на улице Моченкова взорвался банкомат.
Российская газета 02:25
Политика

Лукашенко заявил о вреде «формулы Штайнмайера» для Зеленского

Прогресс по подписанию Киевом «формулы Штайнмайера» на Украине пытаются использовать против президента страны Владимира Зеленского.
Lenta.ru 05:02
Музыка

В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге

Взгляд.ру 06 октября в 05:40
Политика

Командиры ВКС получили указание убрать из кабинетов цветы и картины

Командиры воинских частей Воздушно-космических сил с позывными Железняк, Водомер, Зенитка и Болгарин получили указание от главнокомандующего ВКС генерал-полковника Сергея Суровикина убрать из своих кабинетов цветы и картины.
Ридус 03:50
Космос

Недавно в центре Млечного пути произошел взрыв

Гигантский, расширяющийся поток энергии вырвался из окрестностей сверхмассивной черной дыры (СМЧД), расположенной в центре Млечного пути, всего лишь 3,5 миллиона лет назад и разошелся в окружающее космическое пространство в форме двух конусов, вершины которых соприкасаются в центре Галактики.
AstroNews.ru вчера в 05:00
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, сообщили СМИ

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники в Москве, сообщает "Комсомольская правда".
РИА Новости 04:57
Здоровье

Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Газета.Ru 04:16
Происшествия

Следствие объявило в розыск бизнесмена Павла Фукса

Ранее в суде сообщили, что следствие просит арестовать его брата - бизнесмена-девелопера и экс-совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса, которому, по данным источника, вменяется мошенничество при строительстве дома на Мытной улице в Москве.
ТАСС вчера в 08:27
Общество

Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro вчера в 13:45
Политика

Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву

Повышение зарплат президента, премьер-министра, главы Следственного комитета и генерального прокурора России является плановым.
РБК вчера в 21:51
Политика

Ополченцы Донбасса не станут депутатами Рады, заявили в МИД Украины

В случае прекращения войны и установления мира в Донбассе ополченцы все равно не смогут избираться в Верховную раду Украины, заявил министр иностранных дел этой страны Вадим Пристайко.
REGNUM 03:26
Происшествия

Следователи назвали причину смерти актера Дмитрия Марьянова

Следователи установили, что Марьянов умер от сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
РБК 04:16
Экономика

В России иностранцам запретят торговать на рынке

Полный запрет наложен на занятость мигрантов в розничной торговле в нестационарных торговых объектах, в аптеках, на рынках и любой другой торговлей вне магазинов, палаток и рынков.
Lenta.ru вчера в 05:15
Транспорт

«РЖД» подготовила финансовую модель ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» разработало финансовую модель высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва.
REGNUM вчера в 14:45
Общество

Врач перечислил признаки рака на теле человека

Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru вчера в 18:08
Политика

Шестой комитет ООН приостановил работу из-за невыдачи виз делегатам

Ранее Первый комитет Генассамблеи ООН приостановил работу из-за ситуации с невыдачей виз США части российской делегации, которая собиралась принять участие в работе комитета.
Rambler News Service 00:47
Шоу-бизнес

Мисс Москва продала кольцо от экс-короля Малайзии

«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина заявила Daily Mail, что была вынуждена продать обручальное кольцо, подаренное ей бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, чтобы оплатить счета за сохранение беременности.
Рамблер 04:51
Происшествия

Бизнесмен из Екатеринбурга отправится в колонию за истязание ребёнка

REGNUM 04:31
Общество

Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей

Интерфакс 01:30
Экономика

ФНС заявила о высоком уровне «серых» зарплат

Федеральная налоговая служба (ФНС) России обнаружила существенное расхождение данных о расходах россиян и их официальных доходах – это говорит о высоком уровне "теневых" зарплат в стране, которые требуют дополнительного внимания властей, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.
РИА Новости 05:04
Шоу-бизнес

Муж скрывал от Лолиты роман с косметологом из Белоруссии

Фото: Личные архивы "Тайную любовь" тренера по фитнесу Иванова зовут Ольга Кулиева, она — землячка самого Дмитрия, из его родной Белоруссии.
Super.ru вчера в 06:00
Футбол

«Милан» все еще хочет уволить Джампаоло

Руководство итальянского "Милана" все еще хочет подобрать нового наставника для команды. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
Газета.Ru вчера в 01:59
Общество

Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре

В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Вести.Ru 04:10
Шоу-бизнес

Слухам вопреки: Вера Брежнева и Константин Меладзе вместе вышли в свет

На днях в Сети появилась информация о том, что 56-летний продюсер и композитор Константин Меладзе за спиной супруги Веры Брежневой крутит роман с 31-летней солисткой «ВИА Гры» Эрикой Герцег.
WMJ.ru 03:55
Шоу-бизнес

В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске

В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews вчера в 12:25
Кино

«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате

Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
Культуромания вчера в 04:57
Политика

Допрошенная ФБР депутат Госдумы Инга Юмашева вылетела в Москву

Из Нью-Йорка в Москву вылетел Boeing 777, на борту которого находится депутат Госдумы России Инга Юмашева.
Российская газета вчера в 20:37
Происшествия

Суд отправил на лечение мать девочки-маугли

Газета.Ru 01:07
Здоровье

В Минздраве Оренбургской области идут новые назначения

Сегодня на должность и.о. первого заместителя министра здравоохранения Оренбуржья Денис Паслер, губернатор региона, назначил Станислава Кустовского.
Оренбургская неделя вчера в 05:07
Финансы

Доля рубля в иностранных активах банков выросла до пятилетнего рекорда

За второй квартал 2019 года доля рубля в иностранных активах российского банковского сектора выросла на 0,7 п.п. и достигла рекордного с третьего квартала 2014 года уровня 13,4%, свидетельствует статистика ЦБ.
РБК 03:00
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