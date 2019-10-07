Энергетика
РБКМинэнерго предупредило о риске падения спроса на нефть
«Прогнозируется замедление роста мирового спроса на нефть после 2025 года с возможным достижением пика спроса ранее 2030-х годов», — сказано в документе.
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с чего всё началось
Представитель Минэнерго не ответил на вопросы «Ведомостей».Ведомостивчера в 17:53
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Происшествия
В Череповце мужчина погиб при попытке вскрыть банкомат
В Череповце ранним утром на улице Моченкова взорвался банкомат.
Политика
Лукашенко заявил о вреде «формулы Штайнмайера» для Зеленского
Прогресс по подписанию Киевом «формулы Штайнмайера» на Украине пытаются использовать против президента страны Владимира Зеленского.
Музыка
В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге
Политика
Командиры ВКС получили указание убрать из кабинетов цветы и картины
Командиры воинских частей Воздушно-космических сил с позывными Железняк, Водомер, Зенитка и Болгарин получили указание от главнокомандующего ВКС генерал-полковника Сергея Суровикина убрать из своих кабинетов цветы и картины.
Космос
Недавно в центре Млечного пути произошел взрыв
Гигантский, расширяющийся поток энергии вырвался из окрестностей сверхмассивной черной дыры (СМЧД), расположенной в центре Млечного пути, всего лишь 3,5 миллиона лет назад и разошелся в окружающее космическое пространство в форме двух конусов, вершины которых соприкасаются в центре Галактики.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, сообщили СМИ
Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники в Москве, сообщает "Комсомольская правда".
Происшествия
Следствие объявило в розыск бизнесмена Павла Фукса
Ранее в суде сообщили, что следствие просит арестовать его брата - бизнесмена-девелопера и экс-совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса, которому, по данным источника, вменяется мошенничество при строительстве дома на Мытной улице в Москве.
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Политика
Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву
Повышение зарплат президента, премьер-министра, главы Следственного комитета и генерального прокурора России является плановым.
Политика
Ополченцы Донбасса не станут депутатами Рады, заявили в МИД Украины
В случае прекращения войны и установления мира в Донбассе ополченцы все равно не смогут избираться в Верховную раду Украины, заявил министр иностранных дел этой страны Вадим Пристайко.
Происшествия
Следователи назвали причину смерти актера Дмитрия Марьянова
Следователи установили, что Марьянов умер от сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
Экономика
В России иностранцам запретят торговать на рынке
Полный запрет наложен на занятость мигрантов в розничной торговле в нестационарных торговых объектах, в аптеках, на рынках и любой другой торговлей вне магазинов, палаток и рынков.
Транспорт
«РЖД» подготовила финансовую модель ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» разработало финансовую модель высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва.
Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Политика
Шестой комитет ООН приостановил работу из-за невыдачи виз делегатам
Ранее Первый комитет Генассамблеи ООН приостановил работу из-за ситуации с невыдачей виз США части российской делегации, которая собиралась принять участие в работе комитета.
Шоу-бизнес
Мисс Москва продала кольцо от экс-короля Малайзии
«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина заявила Daily Mail, что была вынуждена продать обручальное кольцо, подаренное ей бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, чтобы оплатить счета за сохранение беременности.
Экономика
ФНС заявила о высоком уровне «серых» зарплат
Федеральная налоговая служба (ФНС) России обнаружила существенное расхождение данных о расходах россиян и их официальных доходах – это говорит о высоком уровне "теневых" зарплат в стране, которые требуют дополнительного внимания властей, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.
Шоу-бизнес
Муж скрывал от Лолиты роман с косметологом из Белоруссии
Фото: Личные архивы "Тайную любовь" тренера по фитнесу Иванова зовут Ольга Кулиева, она — землячка самого Дмитрия, из его родной Белоруссии.
Футбол
«Милан» все еще хочет уволить Джампаоло
Руководство итальянского "Милана" все еще хочет подобрать нового наставника для команды. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
Общество
Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре
В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Шоу-бизнес
Слухам вопреки: Вера Брежнева и Константин Меладзе вместе вышли в свет
На днях в Сети появилась информация о том, что 56-летний продюсер и композитор Константин Меладзе за спиной супруги Веры Брежневой крутит роман с 31-летней солисткой «ВИА Гры» Эрикой Герцег.
Шоу-бизнес
В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
Политика
Допрошенная ФБР депутат Госдумы Инга Юмашева вылетела в Москву
Из Нью-Йорка в Москву вылетел Boeing 777, на борту которого находится депутат Госдумы России Инга Юмашева.
Происшествия
Суд отправил на лечение мать девочки-маугли
Здоровье
В Минздраве Оренбургской области идут новые назначения
Сегодня на должность и.о. первого заместителя министра здравоохранения Оренбуржья Денис Паслер, губернатор региона, назначил Станислава Кустовского.
Финансы
Доля рубля в иностранных активах банков выросла до пятилетнего рекорда
За второй квартал 2019 года доля рубля в иностранных активах российского банковского сектора выросла на 0,7 п.п. и достигла рекордного с третьего квартала 2014 года уровня 13,4%, свидетельствует статистика ЦБ.