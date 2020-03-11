Названная цена за баррель является ценой рыночного равновесия. Он уточнил, что Минэнерго не считает, что РФ на рынке нефти ведет ценовую войну с Саудовской Аравией. Сорокин подчеркнул, что Россия выступает за стабильный рынок и не ведет ни с кем ценовой войны.

В Минэнерго России назвали справедливую цену на нефть

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