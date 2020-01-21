Энергетика
КоммерсантъМинэнерго прогнозирует цену нефти на уровне $40–45 во втором полугодии
Минэнерго считает, что во второй половине 2020 года цены на нефть достигнут $40–45, сказал заместитель министра Павел Сорокин в интервью Reuters. Ведомство прогнозирует стоимость барреля в 2021 году в диапазоне $45–50.
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