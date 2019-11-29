Энергетика
РИА НовостиМинэнерго прокомментировало идею Киева отдать долг газом
Глава украинского Минэнерго Алексей Оржель назвал эти условия неприемлемыми. В совокупности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.
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с чего всё началось
Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.РИА Новости10:43
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Председатель правительства Дмитрий Медведев распорядился создать общенациональный интерактивный энциклопедический портал и учредить автономную некоммерческую организацию «Национальный научно-образовательный центр "Большая российская энциклопедия"».
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В распоряжении Первого канала появилось видео операции американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо.
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Биатлон
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Эмери, скорее всего, будет сегодня уволен из «Арсенала»
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