Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.

с чего всё началось

Глава украинского Минэнерго Алексей Оржель назвал эти условия неприемлемыми. В совокупности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.

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