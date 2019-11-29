Энергетика
РИА НовостиМинэнерго прокомментировало идею Киева отдать долг газом
Глава украинского Минэнерго Алексей Оржель назвал эти условия неприемлемыми. В совокупности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.
Читать в источнике
Оценить168
с чего всё началось
Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.РИА Новости10:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 16:12, Ашберн
Политика
«Нафтогаз» сообщил о проблемах со взысканием долгов с Газпрома
Украинская компания «Нафтогаз» сообщила, что не может добиться взыскания компенсации с Газпрома по решению Стокгольмского арбитража.
Происшествия
Суд в Киеве арестовал «крестного отца контрабанды» Альперина
Высший антикоррупционный суд Украины арестовал бизнесмена Вадима Альперина, которого президент Владимир Зеленский назвал "крестным отцом контрабанды", с правом внесения залога 2,9 миллиона долларов, сообщила в пятницу пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Авто
Около 19 тысяч машин проехали по трассе М-11 за первые сутки
Ранее News.ru писал о том, что за первый час функционирования нового участка трассы М-11 под Санкт-Петербургом им воспользовались более 400 автомобилистов.
Общество
В магазине Rockstar началась своя «Чёрная пятница» с Red Dead и Grand Theft Auto
Происшествия
В Гааге в результате нападения с ножом ранены несколько человек
В Гааге в центре города неизвестный напал на прохожих с ножом. Три человека ранены, преступнику удалось скрыться.
Музыка
Максим Фадеев признался, в каком хите он пел высоким женским голосом
Максим Фадеев во всеуслышание заявил, что «высокий женский голос», прозвучавший в одном из хитов лейбла MALFA принадлежит самому музыканту.
Армия и оружие
Дутерте подарили российскую винтовку ORSIS Т-5000
Гендиректор предприятия-разработчика «Промтехнология» Владимир Злобин рассказал, что в октябре 2019 года президенту Филиппин Родриго Дутерте была подарена российская высокоточная винтовка ORSIS Т-5000.
Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию
Главный дизайнер Apple Джони Айв покинул эту должность — информацию о нем убрали со страницы руководства на сайте компании.
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Согласно проекту, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.
Футбол
«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери
Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба.
Происшествия
Стали известны детали дела о самоубийстве сотрудницы МВД в Сочи
Сотрудница МВД 23-летняя Мария Клочкова могла покончить с собой из-за насмешек коллег. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Хоккей
Панарин установил рекорд «Рейнджерс» по количеству очков за ноябрь
Общество
Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына
В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
Общество
Осужденный в России за шпионаж Берг потребует компенсацию от Норвегии
Норвежец Фруде Берг, который был осужден в России по делу о шпионаже и который недавно вернулся на родину в рамках обмена между странами, намерен требовать компенсации с властей Норвегии.
Политика
Коммунисты объяснили отмену круглого стола с Навальным в Мосгордуме
В Мосгордуме сегодня, 29 ноября, должен был состояться круглый стол фракции КПРФ, посвященный преследованию оппозиции, на который пригласили Алексея Навального и сотрудников его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Происшествия
СК завел дело после нападения стаи собак на ребенка в Перми
Следователи в Пермском крае завели уголовное дело после того, как на семилетнего ребенка во время прогулки напала стая бродячих собак, сообщается на сайте СК РФ.
Единоборства
Победитель боя между Емельяненко и Кокляевым получит чемпионский пояс
Победитель боксёрского поединка между бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко и представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым получит чемпионский пояс.
Политика
Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.
Происшествия
Водитель сбил пятерых детей в Башкирии
Футбол
РПЛ рассматривает вариант расширения чемпионата до 24 команд
На проходившем на днях совещании руководства РПЛ и представителей клубов лиги было представлено несколько вариантов изменения формата проведения чемпионата России.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского участника шоу «Кто против» на канале «Россия 1» Кирилла Животовского выгнали из студии после слов об антисемитизме, которые ведущий Дмитрий Куликов посчитал оскорбительными.
Авто
В России отзывают более 35 тысяч автомобилей Mazda CX-7
Японская компания Mazda объявила об отзыве в России 35 801 автомобиля Mazda CX-7 из-за возможных проблем с задним фонарем.
Общество
Гороскоп на 28 ноября: Девы, вас ждет успех
Сегодня насыщенный день для каждого, звезды обещают много новых желаний, в том числе несвойственных для повседневности.
Футбол
Тедеско ответил Дзюбе на слова о войне со «Спартаком»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско выразил удовлетворение тем, что футболисты санкт-петербургского "Зенита" "горячо настроены" на предстоящий матч чемпионата России.
Шоу-бизнес
Муж больной раком Анастасии Заворотнюк на время уехал из России
Фигурист Петр Чернышев, муж больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк, на время уехал из России.
Общество
Назван лучший по качеству жизни город России
Специалисты Финансового университета при правительстве РФ составили рейтинг российских городов по качеству жизни.
Технологии
Российские операторы связи тестируют идентификацию смартфонов по IMEI
Российские операторы связи «Билайн», «Теле2» и «Мегафон» начали подготовку к введению системы идентификации смартфонов по индивидуальным IMEI-кодам.
Общество
NASA планирует купить два места на кораблях «Союз» для полетов на МКС
NASA намеревается приобрести два места на российских кораблях «Союз», чтоб обеспечить пребывание астронавтов из США на Международной космической станции (МКС) до сентября 2021 года.