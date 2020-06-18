Энергетика
BFM.ruМинэнерго прокомментировало рост цен на бензин
Рост цен на автомобильный бензин Аи-95 в оптовом сегменте в России не представляет рисков для потребителя и является нормальной реакцией на восстановление рынка после снятия ограничений по коронавирусу на фоне восстановления спроса и котировок на мировых рынках.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Минэнерго: рост оптовых цен на бензин не представляет рисков для потребителя
Комсомольская правда13:22
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 16:03, Ашберн
Киберспорт
Игрокам в Red Dead Online запретили добавлять членов Ку-клукс-клана
News.ru вчера в 05:59
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
«По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится в сообщении Роскомнадзора.
RT на русском 15:28
Армия и оружие
На границе Индии и Китая военные устроили многочасовой рукопашный бой
Власти Индии признали факт гибели своих солдат, Китай нет.
Evo-rus.com 13:58
Политика
Путин напомнил о причинах Второй мировой войны
Москва, 18 июня 2020, 22:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин напомнил о причинах Второй мировой войны в своей статье, приуроченной к 75-летию Победы, опубликованной 18 июня в The National Interest.
REGNUM 15:14
Шоу-бизнес
Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out
Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor 02:14
Технологии
Сбербанк назвал основные уязвимости мобильных приложений
"Уязвимости, характерные именно для мобильных приложений, — возможность перебора телефонных номеров и превышения установленного лимита сообщений, — были найдены в 17 процентах и 14 процентах проектов соответственно", — заключили авторы отчета.
РИА Новости 13:43
Общество
Попова оценила динамику снижения числа заболевших COVID-19 в регионах
Больше 10 регионов РФ пока не показывают серьезного снижения по числу выявленных заболевших COVID-19, которых выявляют за сутки, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 14:29
Экономика
Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%
Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% годовых.
ТАСС 09:08
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости вчера в 13:44
Гаджеты
Назад в будущее: Apple может переименовать iOS обратно в iPhone OS
Стоит заметить, что операционная система смартфонов Apple ранее носила имя iPhone OS, которое было сменено на iOS после выхода первого iPad в 2010 году.
3DNews 15:04
Общество
В России начали испытывать вакцину против коронавируса на добровольцах
В Москве в военном госпитале имени Бурденко начали испытывать вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 на 18 добровольцах, сообщило Минобороны.
Ведомости 07:41
Здоровье
Дерматолог объяснила, какой запах тела говорит об онкологии
Запах индивидуален, как и отпечатки пальцев, заявила врач-дерматолог, косметолог Ирина Скорогудаева.
Вечерняя Москва 11:57
Политика
Владимир Путин выступит с обращением к нации
Президент России Владимир Путин перед голосование по поправкам в Конституцию выступит с обращением к нации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Интерфакс".
Владивосток-Новости 03:04
Политика
Умер экс-глава Чувашии Игнатьев
Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. По данным источника, он болел коронавирусом.
Газета.Ru 15:22
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве
В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
РБК 09:07
Здоровье
Названы пять симптомов рака кишечника
Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.
MOS.news 01:55
Наука
В симптомах коронавируса нашли этнические различия
Как заявили специалисты, во время нового проекта они нашли доказательства данной теории.
МедиаПоток 10:29
Общество
PepsiCo и Mars меняют логотипы из-за расовых стереотипов
На логотипе 130-летнего бренда изображена афроамериканка, Тетя Джемайма, героиня песенки из знаменитого в конце XIX менестрель-шоу, которое устраивали в основном белые американцы, изображавшие темнокожих.
РБК вчера в 13:17
Экономика
Зарплатная минималка будет не только в виде МРОТ. Еще введут МРЧС
Общенациональным планом действий по восстановлению занятости и доходов населения и росту экономики предусмотрена такая мера, как введение в России минимального размера часовой ставки (МРЧС).
ИА Клерк.Ру 08:17
Политика
В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
RT на русском 16 июня в 15:16
Кино
Кристофер Нолан объяснил важность проката для «Довода»
Кристофер Нолан уверен, что его новый фантастический триллер "Довод" необходимо смотреть исключительно на большом экране.
Kinonews.ru 11:35
Общество
В Минске прошли пикеты из-за задержаний в ходе предвыборной кампании
Пикет был организован правоцентристами в знак солидарности с задержанными во время предвыборной кампании Сергеем Тихановским, Павлом Северинцем, Николаем Статкевичем.
РБК 15:41
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова вылечился от коронавируса
Комсомольская правда 15:41
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова отпраздновали «отмену развода»
Фанаты в комментариях выражают мнение о том, что Джиган с женой умышленно обманули подписчиков ради популярности, а сейчас празднуют отмену «липового развода».
Актуальные Новости 14:20