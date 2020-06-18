Энергетика

BFM.ruBFM.ruМинэнерго прокомментировало рост цен на бензин

Рост цен на автомобильный бензин Аи-95 в оптовом сегменте в России не представляет рисков для потребителя и является нормальной реакцией на восстановление рынка после снятия ограничений по коронавирусу на фоне восстановления спроса и котировок на мировых рынках.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Минэнерго: рост цен на бензин не представляет рисков для потребителей

ТК Звезда13:34

Минэнерго: рост оптовых цен на бензин не представляет рисков для потребителя

Комсомольская правда13:22

Минэнерго не видит риска роста розничных цен на топливо выше инфляции

ТАСС12:35

Минэнерго: Рост оптовых цен на бензин не представляет опасности для розницы

Российская газета13:07

В Минэнерго сочли рост оптовых цен на бензин нормальной реакцией рынка

Интерфакс13:02

В Минэнерго объяснили резкий рост цен на бензин

РЕН ТВ12:40

Российские власти отреагировали на рекордный рост цен на бензин

Lenta.ru13:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7230 источников, обновлено в 14:50, Ашберн
Политика

Посол отреагировал на обвинения ФРГ в убийстве Хангошвили

Обвинения Германии в причастности российских госструктур к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года являются бездоказательными.
РБК 14:36
543
Политика

Путин написал статью о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне для американского журнала National Interest.
РИА Новости 14:41
225
Происшествия

Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова

В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости 09:01
119
Происшествия

На складе в Мурманске произошел взрыв

Взрыв произошел на складе в Ленинском районе в Мурманске в четверг вечером, сообщил ТАСС источник во властных структурах региона.
ТАСС 14:06
Политика

Совет ЕС продлил санкции против России еще на год

Совет Евросоюза (ЕС) в четверг, 18 июня, утвердил решение еще на год продлить санкции из-за Крыма.
Известия 06:53
414
Общество

Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram

Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
1K
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве

РБК 09:07
752
Общество

В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России

В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
776
Общество

Задержан кандидат на пост президента Белоруссии Бабарико

В Белоруссии провели задержание претендента на пост главы государства, экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико.
Газета.Ru 10:26
509
Политика

NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
580
Происшествия

Внук экс-губернатора Ишаева арестован за вождение в нетрезвом виде

Газета.Ru 10:43
772
Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
2,2K
Происшествия

В Калуге девушки в нижнем белье станцевали у мемориала Победы

В Калуге полиция начала проверку ролика, на котором девушки в нижнем белье танцуют на фоне мемориала Победы.
Российская газета 10:12
137
Политика

Путин рассказал о звонках внуков в Кремль

На вопрос журналиста, могут ли в рабочий кабинет президента попасть поделки внуков или они могут позвонить ему, Путин ответил: «Дозвониться могут, они дозваниваются».
Ведомости 08:07
1,8K
Шоу-бизнес

Илон Маск устраивал оргии с Эмбер Херд и Карой Делевинь

Актриса Эмбер Херд занималась групповым сексом с предпринимателем Илоном Маском и моделью Карой Делевинь.
Народные новости 04:35
7
Футбол

«Fair Play года»: Карпин жестко раскритиковал «Сочи»

Напомним, что в декабре 2019 года матч 18-го тура чемпионата России по футболу между "Сочи" и "Оренбургом" был перенесен из-за ангины у десяти футболистов черноморской команды.
Вести.Ru 14:31
Политика

Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции

Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
9,6K
Космос

В нашей галактике могут существовать 36 инопланетных цивилизаций

Ученые уточнили свои расчеты и выяснили, что в Млечном пути и Галактике может существовать около 36 внеземных цивилизаций сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на журнал Astrophysical Journal.
TV BRICS 02:44
102
Футбол

«Ротор» получил лицензию на участие в РПЛ

Волгоградский футбольный клуб «Ротор» успешно прошёл процедуру лицензирования для участия в сезоне-2020/21 Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 14:05
Политика

На Порошенко завели дело о разжигании межрелигиозной розни

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что на него завели еще одно уголовное дело — о разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ).
Lenta.ru 08:45
26
Общество

Голикова допустила, что второй волны коронавируса может не быть

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова допустила, что при соблюдении мер безопасности в России не стоит ждать второй волны коронавируса.
РИА Новости 10:57
312
Кино

Снятый во время коронавируса в Zoom хоррор вошел в топ кино США

Lenta.ru 14:18
Энергетика

ФАС проверяет причины роста цен на бензин на бирже

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет обоснованность роста цен на бензин на бирже.
Коммерсантъ 13:22
153
Гаджеты

В России открывается предзаказ на Honor 30S

Китайский производитель с 19 июня начинает прием заказов на смартфон Honor 30S. Позже в РФ появится его старшая версия Honor 30 Pro+.
Газета DAILY 14:45
4
Здоровье

Спрос на частные медицинские услуги в Петербурге упал на 90%

Количество обращений в частные клиники во время пандемии коронавируса в Петербурге упало на 90%, сообщил Александр Солонин, генеральный директор СРО "Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга".
DP.RU 05:26
Происшествия

В Калининграде мужчина поджег себя напротив отдела полиции

В Калининграде мужчина днем в четверг поджег себя перед зданием полиции.
РБК 12:26
10
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов высказался о разводе и романе с Полиной Гагариной

Высказался он и по поводу романа с Полиной Гагариной, который ему приписывают.
Uznayvse.ru 10:56
3
Экономика

В России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости вчера в 13:44
4,9K
Происшествия

Французская полиция арестовала устроивших беспорядки чеченцев

Lenta.ru 05:03
275
Технологии

Новая консоль Xbox Series S может стоить не более 250 долларов

В линейке новых консолей Xbox Series X может появиться бюджетная версия Series S, однако её производительность явно оставляет желать лучшего.
Дни24 12:15
6
Как работают Яндекс.Новости?
Главное