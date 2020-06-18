Энергетика
BFM.ruМинэнерго прокомментировало рост цен на бензин
Рост цен на автомобильный бензин Аи-95 в оптовом сегменте в России не представляет рисков для потребителя и является нормальной реакцией на восстановление рынка после снятия ограничений по коронавирусу на фоне восстановления спроса и котировок на мировых рынках.
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Минэнерго: рост оптовых цен на бензин не представляет рисков для потребителя
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