Экономика

RT на русскомRT на русскомМинэнерго рассчитывает на сохранение маршрута «Северного потока — 2»

Минэнерго России ожидает реализации «Северного потока — 2» по маршруту, на который была подана заявка, несмотря на задержку с выдачей Данией разрешения. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак.
Читать в источнике
Комментировать175

Подробнее о событии

Минэнерго РФ рассчитывает на сохранение маршрута проекта «Северный поток - 2»

ТАСС03:07

Новак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании

РБК04:45

Дания задумалась. «Северный поток-2» может пойти в обход

Вести.Ru03:12

Минэнерго рассчитывает на сохранение маршрута «Северного потока — 2»

RT на русском03:09

Эксперт оценил потребность «Газпрома» проложить маршрут СП-2 через Данию

Известия08:55

В Минэнерго рассчитывают на сохранение маршрута"Северного потока — 2"

РИА Новости03:05

Новак рассказал о конкуренции с США на европейском рынке газа

Российская газета03:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 11:20, Вашингтон
Происшествия

Саратовских полицейских подозревают в смертельном избиении мужчины

Предполагается, что полицейские во время патрулирования задержали пьяного мужчину, после чего между ними произошел конфликт.
REGNUM 05:11
Наука

Женский оргазм появился в процессе эволюции

К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.
SciencePop вчера в 11:56
Музыка

Самой популярной песней в России стал украинский хит «Плакала»

Чаще всего россияне искали песню «Плакала» украинской группы Kazka. В статистику вошли запросы с 27 сентября 2018 по 27 сентября 2019 года.
RuNews24.ru 01:23
Армия и оружие

В Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Политика

Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии

27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Происшествия

В Новосибирске найдено тело пропавшей 6 сентября Натальи Устиновой

Пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области сообщает о том, что во вторник, 1 октября, в Кировском районе было найдено тело пропавшей в начале сентября Натальи Устиновой.
RuNews24.ru вчера в 13:33
Армия и оружие

Танк Leopard 2 не смог преодолеть преграду на учениях в Швеции

На кадрах видно, как состоящий на вооружении скандинавской страны танк Leopard 2 не может преодолеть холм.
Дни24 вчера в 06:12
Происшествия

Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском

В Брянской области родители вместе со своими друзьями изнасиловали своего ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:52
Политика

Меркель заявила, что санкции с России снимать рано

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала согласование "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru 10:29
Происшествия

Замгендиректора «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве

Заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 18:25
Политика

Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru 08:59
Шоу-бизнес

Заворотнюк после лечения появится на ТВ

Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Политика

На Украине опубликовано письмо с подписанной формулой Штайнмайера

В Киеве обнародовали письмо о согласовании, так называемой, формулы Штайнмайера, которое подписал представитель Украины в контактной группе по урегулированию на востоке страны Леонид Кучма.
Национальная служба новостей 07:15
Политика

Реформы избирательного законодательства не предвидится — Памфилова

Памфилова подчеркнула, что всё избирательное законодательство в России должно логично проистекать от того политического вектора, который сейчас в стране существует.
REGNUM 09:51
Происшествия

Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
Общество

Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»

30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор вчера в 11:58
Наука

Опровергнута связь рака с мясом

Согласно заключению панели экспертов WCRF/AICR, регулярное употребление переработанного мяса и красного мяса в больших количествах повышает риск колоректального рака.
Lenta.ru вчера в 10:48
Технологии

МегаФон стал партнером Blizzard Entertainment

Компания МегаФон объявила о партнерстве со студией Blizzard Entertainment.
Cyber.sports.ru 04:30
Армия и оружие

Власти Японии сообщили о запуске двух ракет со стороны КНДР

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил журналистам об очередном запуске ракет Северной Кореей.
Московский Комсомолец вчера в 19:24
Политика

Путин предупредил Зеленского о «тяжелом наследии»

Перед президентом Украины Владимиром Зеленским стоят «большие вызовы», так как предыдущее руководство страны оставило ему «тяжелое наследие».
Известия 09:45
Футбол

Соболев заявил, что не собирается переходить в ЦСКА или «Зенит»

Нападающий Крыльев Советов Александр Соболев отказался от трансфера в московский ЦСКА или Зенит.
Советский спорт 07:41
Политика

Шейнин вытолкал украинского эксперта из студии после слов о Захарове

Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин прогнал украинского журналиста Андрея Метлева с эфира, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 07:18
Культура

Михаил Галустян станет ведущим телеканала СТС

Sostav.ru вчера в 11:55
Политика

Лавров рассказал о подписании «формулы Штайнмайера» на разных листах

Вчера в Минске участники контактной группы, включая Донецк и Луганск, подписали «формулу Штайнмайера».
Известия 08:57
Технологии

Данные 20 млн россиян оказались в открытом доступе

Дьяченко обнаружил базу в открытом доступе в сентябре этого года, после чего рассказал об этом ее владельцу, который находится на Украине.
Взгляд.ру вчера в 12:05
Политика

Симоньян призвала дать четкое определение термину «военкор»

Симоньян обратилась к военкорам, присутствующим на Media Talk телеканала RT, попросив их рассказать об опыте взаимодействия с зарубежными коллегами "в поле".
РИА Новости 10:52
Футбол

«Бавария» отказалась от подписания Жезуса за 100 миллионов евро

Как сообщает Sport Bild, английский клуб предложил мюнхенцам 22-летнего форварда, за которого попросил около 100 миллионов евро.
Матч ТВ 08:46
Авто

Skoda вернётся к выпуску дешёвых автомобилей

Колёса.ru вчера в 05:36
Армия и оружие

Минобороны Украины заявило о готовности к разведению сил в Донбассе

DP.RU 10:57
Шоу-бизнес

Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету

Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета вчера в 23:32
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное