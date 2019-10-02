Экономика

RT на русскомRT на русскомМинэнерго рассчитывает на сохранение маршрута «Северного потока — 2»

Минэнерго России ожидает реализации «Северного потока — 2» по маршруту, на который была подана заявка, несмотря на задержку с выдачей Данией разрешения. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак.
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Новак рассказал о конкуренции с США на европейском рынке газа

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Минэнерго рассчитывает на сохранение маршрута «Северного потока — 2»

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Минэнерго РФ рассчитывает на сохранение маршрута проекта «Северный поток - 2»

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Дания задумалась. «Северный поток-2» может пойти в обход

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Взгляд.ру02:56

Россия надеется, что Дания выдаст разрешение на «Северный поток-2», но есть и другие маршруты

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В соцсетях появилось фото, где мужчина, очень похожий на Михаила Боярского, грубо нарушил ПДД.
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Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

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РБК 30 сентября в 01:01
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Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ

Известия вчера в 16:56
Политика

«Газпром» назвал ситуацию с выдачей разрешения на СП-2 геополитической

Ситуация с выдачей Данией разрешения на укладку труб «Северного потока — 2» является «чисто геополитической» и связана с желанием США заместить российский газ своим СПГ.
RT на русском 02:43
Политика

Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17

Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
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Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Авто

Новый Hustler компания Suzuki представит в Токио

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RT на русском 03:30
Армия и оружие

США одобрили продажу Украине 150 ракет и двух комплексов Javelin

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Около 700 человек, выступающих против подписания «формулы Штайнмайера», собрались у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве.
РБК вчера в 17:14
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СМИ назвали биологическую мать детей Сергея Лазарева

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Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе

Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
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Шоу-бизнес

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Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
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Телеведущий Андрей Малахов принес свои извинения гражданам Киргизии после слов, сказанных им в одном из недавних выпусков "Прямого эфира".
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Коммерсантъ вчера в 23:55
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Свердловским гостелекомпаниям ищут нового учредителя

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