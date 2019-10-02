Экономика
RT на русскомМинэнерго рассчитывает на сохранение маршрута «Северного потока — 2»
Минэнерго России ожидает реализации «Северного потока — 2» по маршруту, на который была подана заявка, несмотря на задержку с выдачей Данией разрешения. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак.
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 03:45, Вашингтон
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
Летидор вчера в 11:58
Политика
Трамп назвал запуск процедуры его импичмента госпереворотом
Президент США Дональд Трамп дал новый комментарий насчет запуска Конгрессом Соединенных Штатов процедуры импичмента, который инициировали демократы.
Газета.Ru вчера в 20:25
Политика
Глава ФСИН Геннадий Корниенко ушел в отставку
Газета.Ru вчера в 17:27
Политика
Зеленский подтвердил согласие с «формулой Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал подписание представителями Киева «формулы Штанймайера» на заседании контактной группы в Минске по Донбассу.
Взгляд.ру вчера в 12:12
Шоу-бизнес
Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД
В соцсетях появилось фото, где мужчина, очень похожий на Михаила Боярского, грубо нарушил ПДД.
Авторадио вчера в 11:41
Культура
Умер композитор «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели
Российская газета 02:41
Политика
Шейнин выгнал украинского эксперта из студии за слова о Марке Захарове
Украинский журналист Андрей Метлев в эфире Первого канала заявил, что покойный режиссер Марк Захаров «насосался от КПСС так, что разбух».
Телеканал 360° вчера в 09:23
Общество
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 30 сентября в 01:01
Политика
Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
Известия вчера в 16:56
Политика
«Газпром» назвал ситуацию с выдачей разрешения на СП-2 геополитической
Ситуация с выдачей Данией разрешения на укладку труб «Северного потока — 2» является «чисто геополитической» и связана с желанием США заместить российский газ своим СПГ.
RT на русском 02:43
Политика
Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Авто
Новый Hustler компания Suzuki представит в Токио
В рамках автосалона в Токио японский автопроизводитель покажет концепт нового поколения Suzuki Hustler.
Тарантас Ньюс 30 сентября в 02:48
Происшествия
В Петербурге иномарка загорелась после столкновения с автобусом
В Петербурге на Волхонском шоссе произошло столкновение маршрутного автобуса №403 и легкового автомобиля.
Российская газета 02:31
Политика
Три украинских канала провели флешмоб в знак протеста против цензуры
Журналисты и гости телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK заклеили себе рты скотчем в знак протеста против цензуры в стране и в ответ на последние решения Нацсовета по ТВ о лишении каналов лицензии и внеплановых проверках.
RT на русском 03:30
Армия и оружие
США одобрили продажу Украине 150 ракет и двух комплексов Javelin
США одобрили продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму в $39 млн.
Известия вчера в 15:37
Политика
Противники «формулы Штайнмайера» устроили акцию у офиса Зеленского
Около 700 человек, выступающих против подписания «формулы Штайнмайера», собрались у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве.
РБК вчера в 17:14
Шоу-бизнес
СМИ назвали биологическую мать детей Сергея Лазарева
Возлюбленной российского певца Сергея Лазарева, который на днях сообщил, что у него год назад появилась на свет дочь, может оказаться некая Анна Белодедова, пишет «СтарХит».
Московский Комсомолец вчера в 03:59
Общество
Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости вчера в 05:30
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Культура
Малахов попросил прощения у оскорбленных киргизов
Телеведущий Андрей Малахов принес свои извинения гражданам Киргизии после слов, сказанных им в одном из недавних выпусков "Прямого эфира".
Газета.Ru 03:40
Экономика
Санкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ»
Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».
Ведомости 30 сентября в 13:16
Общество
Ущерб от паводка в Хабаровском крае составил около 2 млрд рублей
Ранее при подсчете ущерба речь шла о 990 млн руб. Летом неделя сильных затяжных дождей для Амурской области обернулась наводнением в ряде районов.
Коммерсантъ вчера в 23:55
Культура
В Москве прошло прощание с Марком Захаровым
В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
RT на русском вчера в 02:51
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Авто
Mitsubishi Pajero Sport получил версию в честь нового «Терминатора»
Mitsubishi решила не оставаться в стороне от премьеры новой части боевика, которую когда-то советские мастера синхронного перевода "обозвали" как "киборг-убийца": в России стартуют продажи специальной версии Pajero Sport, посвящённой выходу шестой части франшизы "Терминатор: Тёмные судьбы".
Российская газета 30 сентября в 04:34
Авто
Свердловским гостелекомпаниям ищут нового учредителя
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области объявило вакантным пост руководителя ГУП «Монетный щебеночный завод».
Европейско-Азиатские новости 29 сентября в 22:46