Экономика
RT на русскомМинэнерго рассчитывает на сохранение маршрута «Северного потока — 2»
Минэнерго России ожидает реализации «Северного потока — 2» по маршруту, на который была подана заявка, несмотря на задержку с выдачей Данией разрешения. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак.
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Музыка
Скончался чешский певец Карел Готт
Не стало легендарного чешского певца Карела Готта. Он скончался на 81-м году жизни. Об этом рассказала его продюсер.
Московский Комсомолец 04:52
Общество
Джиджи Хадид увела влезшую на подиум во время дефиле Chanel женщину
Американская супермодель Джиджи Хадид увела забравшуюся на подиум во время дефиле Chanel женщину, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 15:06
Шоу-бизнес
Ивлеева раскрыла подробности свадьбы с Элджеем
Телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала о том, как прошла ее помолвка и свадьба с рэпером Элджеем.
Lenta.ru 03:48
Происшествия
Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая
Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Здоровье
Скворцова рассказала о заинтересованности Минздрава в частных клиниках
По словам Скворцовой, сообщает РИА «Новости», Минздрав заинтересован в том, чтобы частные клиники оказывали пациентам качественную медицинскую помощь и стали одним из основных «векторов развития» здравоохранения.
Росбалт 30 сентября в 07:56
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
Интерфакс вчера в 15:35
Политика
В ДНР и ЛНР прокомментировали подписание Киевом «формулы Штайнмайера»
Подписанием "формулы Штайнмайера" Киев признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, следует из совместного заявления глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
РИА Новости 02:26
Авто
Начались продажи дешевого «паркетника» Renault Kwid
С 1 октября в дилерских центрах марки стартовали продажи псевдокроссовера Renault Kwid. Напомним, что ранее мы уже писали об этой модели.
SpeedMe вчера в 09:33
Кино
Вышел первый трейлер «Хищных птиц» про Харли Квинн
Планируется, что в российский прокат фильм «Хищные птицы» выйдет 6 февраля 2020 года.
RuNews24.ru 03:44
Футбол
Шевченко согласился возглавить «Милан»
Сообщается, что сам Шевченко дал принципиальное согласие возглавить "Милан", но поставил условие, что сначала он должен завершить со сборной Украины отборочный цикл к чемпионату Европы-2020, где национальная команда под его руководством лидирует в группе с Португалией и Бельгией.
ProstoProSport 01:12
Общество
Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников
В начале 2018 года Госавтоинспекция, напомним, уже пережила сокращение штата на 5 тыс. сотрудников, и еще столько же было сокращено вакансий.
Коммерсантъ 30 сентября в 14:41
Происшествия
Российские пограничники открыли огонь по шхуне браконьеров из КНДР
Российские пограничники открыли огонь в ходе задержания браконьеров из КНДР в Японском море, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:23
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Происшествия
В Петербурге задержаны бывшие сотрудники СК по городу
Следственный комитет Петербурга задержал двух петербургских адвокатов.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 04:41
Общество
Названы наиболее страдающие от изменения климата города России
Известия вчера в 23:15
Футбол
Почеттино: «Каждый удар „Баварии“ превращался в гол»
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино после поражения своей команды на групповом этапе Лиги чемпионов от немецкой "Баварии" со счетом 2:7 посетовал на то, что каждый удар соперника становился голевым.
ProstoProSport 00:32
Политика
Киев опроверг подписание «формулы Штайнмайера»
Украинские власти опровергли информацию о подписании так называемой «формулы Штайнмайера».
ФАН 04:54
Происшествия
В Дагестане следователи пришли с обыском в редакцию «Черновика»
Чуть позже поступило уточнение, что с обыском в редакцию пришли следователи Надир Телевов и Шамиль Валимагомедов.
Коммерсантъ 04:49
Общество
Появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге
Ранее, 1 октября, синоптики предупредили, что на северо-запад России надвигается разрушительный ураган "Мортимер", который будет сопровождаться сильными ливнями и ветром с порывами 24 м / с. В Петербурге для предотвращения наводнения перекрыли затворы защитных сооружений.
Известия вчера в 15:48
Шоу-бизнес
Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся»
Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».
Телепрограмма вчера в 07:50
Культура
Михаил Галустян стал ведущим телеканала СТС
Вокруг ТВ вчера в 14:54
Происшествия
В Белгороде полицейский застрелил мужчину с ножом
В Белгороде устанавливают обстоятельства, при которых полицейский применил табельное оружие к вооруженному ножами мужчине.
Российская газета 04:43
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 30 сентября в 12:00
Шоу-бизнес
Эдгард Запашный готовится к операции в Германии
Дни24 30 сентября в 11:47
Футбол
«Реал» следит за пятью футболистами «Аякса»
Футболисты амстердамского «Аякса» продолжают привлекать внимание ведущих клубов Европы, среди которых мадридский «Реал».
Чемпионат 03:36
Культура
В Москве началось прощание с Марком Захаровым
В Москве началось прощание с режиссером и худруком «Ленкома» Марком Захаровым. У входа в театр с утра собираются почитатели его таланта.
Телепрограмма вчера в 02:09