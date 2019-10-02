Политика
РБКНовак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании
«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак. Дания — последняя страна Евросоюза, которая не согласовала маршрут «Северного потока-2».
Читать в источнике
Оценить99
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 17:40, Ашберн
Политика
Трамп объяснил возобновление военной помощи Украине
24 сентября Трамп поручил временно заблокировать выделение Украине $400 млн из-за высокого уровня коррупции в республике.
Известия 15:52
Игры
Call of Duty Mobile вышла на iOS и Android
News.ru вчера в 02:29
Культура
Михаил Галустян перешел из ТНТ на телеканал СТС
VSE42.RU вчера в 23:54
Политика
Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой
"Формула Штайнмайера" является уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений, заявил глава МИД Сергей Лавров.
РИА Новости 17:00
Общество
Актеры записали видеообращение в поддержку фигурантов «дела 27 июля»
Актеры Юрий Борисов, Александр Горчилин, Павел Деревянко, Григорий Добрыгин, Александр Ильин, Никита Кукушкин, Данила Поперечный, Александр Паль, Артур Смольянинов, Евгений Цыганов и Александр Яценко записали ролик в поддержку фигурантов дела 27 июля .
Znak.com 15:25
Волейбол
Сборная России по волейболу обыграла Канаду на Кубке мира
На проходящем в Японии Кубке мира мужская волейбольная сборная России обыграла команду Канады. Встреча завершилась со счётом 3:2, пишет RT.
Парламентская газета 10:59
Политика
Борис Джонсон предложил новый план сделки по Brexit
Премьер-министр Британии Борис Джонсон предложил компромиссные решения Евросоюзу по условиям Brexit.
Русская Планета 16:19
Футбол
Как «Зенит» обыграл «Бенфику» в матче Лиги чемпионов
Газета.Ru 17:16
Авто
Renault Logan получил газовую версию
Прототип Renault Logan CNG работает на бензине и сжатом природном газе (метане).
За рулем Кубань 17:11
Авто
В России выставили на продажу бэтмобиль за 55 миллионов рублей
На Авто.ру появилось объявление о продаже бэтмобиля, точной копии машины из фильма «Бэтмен против Супермена».
Журнал Авто.ру 06:46
Политика
На Украине проходят митинги против «формулы Штайнмайера»
В Киеве и Харькове проходят митинги несогласных с подписанием «формулы Штайнмайера» по Донбассу.
Известия 17:15
Космос
Американцы защитили проект «тихого» сверхзвукового самолета
Подразделение Skunk Works американской компании Lockheed Martin защитило проект демонстратора «тихого» сверхзвукового самолета X-59, разработка которого ведется по заказу NASA в рамках программы QueSST.
N+1 30 сентября в 09:02
Политика
Путин пошутил о вмешательстве России в выборы президента США
Владимир Путин в шутку пообещал, что Россия вмешается в выборы президента США в 2020 году.
РИА Новости 16:02
Культура
Иван Ургант получил ТЭФИ в номинации «Ведущий развлекательного шоу»
Российский телеведущий Иван Ургант получил премию ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательной программы" за шоу "Вечерний Ургант", которое выходит на "Первом канале".
РИА Новости 14:15
Происшествия
Во Владивостоке мужчина убил кондуктора трамвая
Неизвестный нанес женщине-кондуктору удары по голове металлическим прутом. После нападения мужчина скрылся.
ТАСС 01:48
Политика
Путин настаивает на краткосрочном контракте с Украиной по газу
Если переговоры о заключении нового соглашения о транзите газа через территорию Украины зайдут в тупик и новое соглашение подписать не удастся, то Россия готова продлить контракт на поставку газа на год.
Газета.Ru 12:42
Хоккей
«Вашингтон» отправил на драфт отказов конкурента Самсонова
Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» отправил на драфт отказов голкипера Феникса Копли, информирует официальный «твиттер» американской команды.
Чемпионат 12:06
Политика
Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.
Реальное время 12:49
Спорт
Сергей Шубенков взял «серебро» чемпионата мира в Дохе
Сергей Шубенков выиграл серебряную медаль в барьерном беге на 110 м на чемпионате мира, который проходит в Дохе.
Российская газета 16:35
Происшествия
Директор школы во Владимире обезвредил подростка с топором
Во Владимире директор одной из школ обезвредил восьмиклассника, который пришёл в учебное заведение с топором и достал его из рюкзака.
RT на русском 16:30
Происшествия
В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика
Крокодил погиб по колесами грузового автомобиля в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области.
РИА Новости 15:24
Шоу-бизнес
Актриса Анастасия Заворотнюк появится на ТВ
Актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк появится на российском телевидение, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 16:47
Политика
Путин прибыл на саммит ЕАЭС в Ереван
Президент России приехал в столицу Армении. Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Российская газета вчера в 05:51
Здоровье
Диетолог назвала самое вредное мясо
Как рассказала диетолог и врач-физиотерапевт Марина Ваулина "Вечерней Москве", не следует злоупотреблять деликатесами, пережаривать мясо при приготовлении, использовать большое количество специй, жира и соли.
Российская газета 12:03
Происшествия
На МКАД перевернулась бетономешалка: есть пострадавшие
На МКАД столкнулись три грузовые машины. В результате аварии пострадали два человека.
Вести.Ru 15:47
Кино
Бывший режиссер Virtus.pro и RuHub займется фильмом по «Сталкеру»
Бывший режиссер трансляций и видеороликов в Virtus.pro и студии RuHub Максим Самойлов признался, что работает над фильмом по вселенной S.T.A.L.K.E.R. Проект находится на ранней стадии производства.
CyberSport.ru 08:50
Общество
Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса
В сети стало вирусным видео, снятое в подземке Лос-Анджелеса. На кадрах бездомная женщина поёт отрывок из арии O mio babbino caro.
RT на русском 30 сентября в 09:51
Политика
Сурков огласил условия для проведения саммита «нормандской четверки»
Помощник главы РФ Владислав Сурков заявил, что для согласования даты саммита "нормандской четверки" необходимо завершить и подтвердить разведение сил в Петровском и Золотом, пишет RT.
Народные новости 03:49
Музыка
Самой популярной песней в России стал украинский хит «Плакала»
RuNews24.ru 01:23