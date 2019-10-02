Экономика
RT на русскомМинэнерго рассчитывает на сохранение маршрута «Северного потока — 2»
Минэнерго России ожидает реализации «Северного потока — 2» по маршруту, на который была подана заявка, несмотря на задержку с выдачей Данией разрешения. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак.
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Футбол
Агент объяснил, почему Шюррле не играл в последних матчах за «Спартак»
Инго Хаспел, агент футболиста "Спартака" Андре Шюррле объяснил, почему форвард пропустил два матча красно-белых.
Pravda.Ru 08:21
Политика
Путин: Москва не совершила деструктивных шагов в отношении Вашингтона
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии российской энергетической недели (РЭН) заявил, что Москва не совершила ни одного деструктивного шага в отношении Вашингтона.
Газета.Ru 08:23
Происшествия
Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве полковника СК в Москве
Басманный суд Москвы в среду арестовал Сергея Григорьева до 1 декабря по обвинению в убийстве полковника СК России Владислава Капустина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:51
Здоровье
Детские онкологи центра Блохина составили график увольнений
«Естественно, чувствуем полную ответственность по отношению к нашим пациентам, поэтому создали график увольнений», — заявил Менткевич, уточнив, что родителям пациентов пригрозили выпиской их детей, если они придут на пресс-конференцию.
Lenta.ru 09:21
Политика
Яценюк может вернуться в правительство Украины, узнали СМИ
Экс-премьер Украины Арсений Яценюк может стать первым вице-премьером в правительстве Алексея Гончарука, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в правительстве страны.
Газета.Ru 07:36
Кино
Вышел первый трейлер «Хищных птиц» про Харли Квинн
Планируется, что в российский прокат фильм «Хищные птицы» выйдет 6 февраля 2020 года.
RuNews24.ru 03:44
Политика
Восточные немцы остались недовольны жизнью в Германии
Более половины жителей Восточной Германии остались недовольны своим положением в современном немецком обществе.
Lenta.ru 08:31
Футбол
«Бенфика» разгромила «Зенит» в Юношеской лиге УЕФА
В Санкт-Петербурге завершился матч группового этапа Юношеской лиги УЕФА между российским "Зенитом" и португальской "Бенфикой".
Вести.Ru 09:26
Культура
Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт
Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
ТАСС 04:51
Политика
Лаврова насторожила реакция Киева на подписание «формулы Штайнмайера»
В Раде вовсе заявили, что Украина «ничего не подписывала» в Минске, однако пресс-служба полпреда Украины в Контактной группе Леонида Кучмы опубликовала копию письма представителю ОБСЕ Мартину Сайдику с согласием Киева на «формулу Штайнмайера».
Взгляд.ру 08:01
Футбол
Экс-тренер «Спартака» Кононов наказан за неявку на пресс-конференцию
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оштрафовать на 100 тысяч рублей теперь уже бывшего наставника московского "Спартака" Олега Кононова, не пришедшего на пресс-конференцию после последнего домашнего матча красно-белых с "Оренбургом".
Вести.Ru 08:46
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета вчера в 23:32
Политика
Путин призвал верить фактам в расследовании атаки на саудовские НПЗ
Президент России Владимир Путин осудил атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии и призвал руководствоваться фактами, а не эмоциями в расследовании нападения.
Известия 08:00
Политика
МИД РФ поблагодарил ФАН за разоблачившее агента ЦРУ расследование
Министерство иностранных дел России поблагодарило Федеральное агентство новостей за расследование американского вмешательства в российские выборы.
Народные новости 07:50
Происшествия
Появилось видео задержания актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками
Появилось видео задержания с кокаином актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе».
Вечерняя Казань 30 сентября в 02:35
Технологии
Стал известен разработчик самолета на замену Ан-2
На портале госзакупок размещен документ, согласно которому, именно эта компания победила на открытом конкурсе в электронной форме.
Московский Комсомолец вчера в 02:16
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор вчера в 11:58
Политика
Резник ответил на критику Макарова в связи с выступлениями на митингах
В среду, 2 октября, депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник ответил спикеру парламента Вячеславу Макарову на критику из-за выступления оппозиционера на московском митинге.
Форпост Северо-Запад 07:12
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Происшествия
Житель Саратова выпал из окна вместе с двумя детьми
Газета.Ru вчера в 13:36
Политика
Борис Джонсон пообещал направить ЕС предложения по Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в течение нескольких дней правительство направит в Брюссель пакет предложений по изменению соглашения о Brexit, 1 октября передает агентство Associated Press.
REGNUM вчера в 14:11
Происшествия
Заподозренный в мошенничестве подполковник МЧС покончил с собой
Тело заместителя главы специального управления ФПС МЧС России обнаружили в лесу в Одинцовском районе Подмосковья.
Lenta.ru 04:15
Экономика
Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян
Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru вчера в 05:49
Политика
В Совфеде оценили призыв сенаторов США к новым санкциям против России
Ранее сообщалось, что группа сенаторов США, которую возглавили Марко Рубио и Бен Кардин, обратилась к госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой ввести санкции в отношении России за «преследование оппозиции».
RT на русском 06:05
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидин, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 09:06
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58
Происшествия
В Сети появилось видео издевательств Хачатуряна над дочерьми
RuNews24.ru 30 сентября в 15:29
Гаджеты
Huawei закрыла лазейку для установки сервисов Google на Mate 30 Pro
В сети появилась информация о том, что данный работавший еще накануне метод обхода более не доступен — веб-сайт с приложением, позволявшим установить сервисы Google на Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro на данный момент не работает.
Ferra 05:14
Политика
Путин рассказал о переговорах с Китаем по «Силе Сибири»
Президент России Владимир Путин назвал чушью разговоры, что Россия якобы находилась в слабой позиции в переговорах с Китаем по газопроводу "Сила Сибири".
РИА Новости 08:13