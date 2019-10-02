Экономика

RT на русскомRT на русскомМинэнерго рассчитывает на сохранение маршрута «Северного потока — 2»

Минэнерго России ожидает реализации «Северного потока — 2» по маршруту, на который была подана заявка, несмотря на задержку с выдачей Данией разрешения. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак.
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Резник ответил на критику Макарова в связи с выступлениями на митингах

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