Политика
Комсомольская правдаМинэнерго рассчитывает провести «Северный поток-2» через воды Дании
Министр энергетики России Александр Новак надеется, что газопровод "Северный поток - 2" будет проложен по маршруту, на который изначально была подана заявка. Ведомство не видит оснований для отказа в выдаче разрешения на прокладку труб в территориальных водах Дании.
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В России не исключили строительства «Северного потока — 2» в обход Дании
RT на русском02 октября в 11:49
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Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
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Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Происшествия
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Мосгорсуд оставил в силе приговор осужденному на пять лет за твит блогеру Владиславу Синице, сообщает «Медиазона».
Ведомости 04:43
Финансы
После визита Зеленского и Гончарука в НБУ курс гривны резко упал
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Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружены у опор Крымского моста.
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В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
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Известия 02 октября в 10:53
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Песков назвал условие возобновления авиасообщения с Грузией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Грузия возобновят авиасообщенине, когда станет очевидно, что не будет возврата в "агрессивное русло", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:24
Футбол
Главный тренер «Краснодара» высказался после игры с «Хетафе»
Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев высказался после поражения от испанского "Хетафе" в матче второго тура группового раунда Лиги Европы.
Газета.Ru вчера в 18:37
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Дарья Клишина не выступит на ЧМ в Дохе
Как стало известно «СЭ», вице-чемпионка мира-2017 в прыжках в длину Дарья Клишина не выступит на чемпионате мира в Дохе.
Спорт-Экспресс 05:25
Политика
Порошенко нанял российского адвоката Новикова
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РБК 05:21
Происшествия
В Ингушетии сотрудники ФСИН устроили перестрелку
Один человек пострадал в результате перестрелки между сотрудниками отдела ФСИН по Ингушетии.
Интерфакс 04:06
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Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
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Индия призналась в уничтожении своего Ми-17 с военными
Вертолет Ми-17 V5 потерпел крушение 27 февраля в округе Бадгам неподалеку от города Сринагар.
Lenta.ru 04:52
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Газета.Ru вчера в 16:29
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В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском вчера в 12:28
Экономика
Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в Tele2 до 100%
Президент России Владимир Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в ООО «Т2 РТК Холдинг», работающем под брендом Tele2, до 100% с 45%.
Известия вчера в 11:13
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В ПАСЕ попытались сорвать выступление Толстого
Во Франции на заседании ПАСЕ в Страсбурге неизвестный попытался сорвать выступление руководителя российской делегации Петра Толстого, видеозапись появилась на канале "Дума ТВ" на YouTube.
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Здоровье
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Девять врачей НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина написали заявления об увольнении, сообщил замдиректора НИИ Георгий Менткевич.
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Известия вчера в 18:59
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Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала поражение сразу в двух номинациях на премии ТЭФИ.
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Происшествия
Экс-сотрудника спецслужбы Эстонии осудили за шпионаж в пользу РФ
Бывшего сотрудника Полиции безопасности Эстонии Владимира Куликова задержали по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами 26 марта.
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Политика
Трамп шлепнул по колену президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.
URA.Ru вчера в 07:30