Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаМинэнерго рассчитывает провести «Северный поток-2» через воды Дании

Министр энергетики России Александр Новак надеется, что газопровод "Северный поток - 2" будет проложен по маршруту, на который изначально была подана заявка. Ведомство не видит оснований для отказа в выдаче разрешения на прокладку труб в территориальных водах Дании.
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