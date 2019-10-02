Политика
Комсомольская правдаМинэнерго рассчитывает провести «Северный поток-2» через воды Дании
Министр энергетики России Александр Новак надеется, что газопровод "Северный поток - 2" будет проложен по маршруту, на который изначально была подана заявка. Ведомство не видит оснований для отказа в выдаче разрешения на прокладку труб в территориальных водах Дании.
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Политика
Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов
Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.
RT на русском 10:19
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Политика
Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана
Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.
Lenta.ru 08:35
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Политика
Захарова опровергла сообщения о российском спецназе в Норвегии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что российская сторона шокирована информационной русофобской активностью и массированными вбросами о якобы присутствии российского спецназа в Норвегии.
RT на русском 09:22
Политика
Путин заявил об историческом шаге Трампа по КНДР
Российский президент Владимир Путин заявил, что американский лидер Дональд Трамп сделал исторический шаг, когда преодолел демаркационную линию на Корейском полуострове и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
RT на русском 11:14
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк появится на ТВ
Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящий момент борется с тяжелым заболеванием в одной из столичных клиник, продолжают хранить молчание и не комментируют слухи о состоянии телезвезды.
Наша версия вчера в 10:48
Политика
Путин объяснил необходимость ухода России от доллара
Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
Lenta.ru вчера в 08:22
Происшествия
Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице
Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.
ТАСС 06:11
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 30 сентября в 10:23
Здоровье
В онкоцентре имени Блохина подписали заявления четырех врачей об уходе
«Пять детских онкологов-гематологов Российской детской клинической больницы (РДКБ) предложили в режиме дежурств взять на себя выполнение обязанностей врачей, решивших написать заявления», — приводит ТАСС сообщение онкоцентра.
Известия 08:32
Шоу-бизнес
Появилось новое видео задержания Натальи Бочкаревой с наркотиками
В продолжение скандальной истории задержания актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками в Москве появилось новое видео происшествия, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11:01
Происшествия
В Париже мужчина напал на полицейских в участке
Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции в парижском полицейском участке, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.
ТАСС 08:25
Политика
Европарламент не одобрит план Джонсона по Brexit
Европарламент (ЕП) не одобрит предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по достижению соглашения об условиях выхода королевства из состава Евросоюза, так как оно не решает существующие проблемы.
ТАСС 09:41
Культура
Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении
News.ru вчера в 23:12
Авто
В США выставили на продажу отечественный грузовик ГАЗ-66 1983 года
Аукционный дом Bring a Trailer разместил объявление о продаже грузовика ГАЗ-66 1983 года выпуска.
Тарантас Ньюс 01 октября в 08:35
Шоу-бизнес
Сябитова упрекнула Батрутдинова и Бузову в подрыве семейных ценностей
Бузова и Батрутдинов занимаются полным подрывом семейных ценностей, считает телеведущая.
Политическая Экспертиза 07:51
Здоровье
Семь регионов сорвали закупку жизненно важного препарата от склероза
В 2019 году у больных первично-прогрессирующей формой рассеянного склероза возникли сложности с получением препарата окрелизумаб.
РБК 02:01
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Происшествия
Экспертиза признала невменяемым якутского «шамана» Габышева
20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия", однако правозащитники и адвокаты не смогли его найти.
ТАСС 09:36
Армия и оружие
В США назвали самый мощный российский самолет
Американские журналисты назвали Ил-76 самым мощным российским самолетом, сообщает The National Interest.
Газета.Ru 01:25
Футбол
Александр Медведев рассказал, почему не играет Малком
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал, почему не играет нападающий петербуржцев Малком.
Спорт-Экспресс 11:01
Политика
Ушаков оценил возможность встречи «нормандской четверки» в октябре
График президента РФ Владимира Путина вряд ли позволит провести саммит «нормандской четверки» в октябре, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
Rambler News Service 10:44
Политика
В «Правом секторе» призвали массово выселять людей из Донбасса и Крыма
Спикер «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ) Артем Скоропадский призвал массово выселять из Крыма и республик Донбасса людей, которые не поддерживают Украину.
ФАН 09:56
Экономика
Пенсии россиян отберут на строительство дорог
Российский эмигрант пояснил, зачем власти страны повысили пенсионный возраст и куда пойдут накопления россиян на «старую» пенсию.
Deita.ru вчера в 22:15