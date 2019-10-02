Политика
Комсомольская правдаМинэнерго рассчитывает провести «Северный поток-2» через воды Дании
Министр энергетики России Александр Новак надеется, что газопровод "Северный поток - 2" будет проложен по маршруту, на который изначально была подана заявка. Ведомство не видит оснований для отказа в выдаче разрешения на прокладку труб в территориальных водах Дании.
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Сопротивление Дании «Северному потоку-2» сравнили с плевками в колодец
Национальная служба новостейвчера в 05:51
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Космос
Ученые Самарского политеха спекают лунный грунт в микроволновке
НИА Самара вчера в 06:03
Политика
МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 16:30
Политика
Зеленский прокомментировал митинги против «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг отреагировал на протесты против "формулы Штайнмайера", заявив, что уважает право граждан на протест, при этом он призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.
РИА Новости 12:10
Политика
Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов
Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.
RT на русском 10:19
Политика
Путин уволил главу ФСИН Корниенко
Президент России Владимир Путин освободил от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-полковника Геннадия Корниенко.
Газета.Ru 08:47
Здоровье
Врач назвала самые вредные продукты, которые надо исключить из рациона
Независимо от привычек и вкусовых предпочтений специалист порекомендовала россиянам меньше есть (а в идеале и вовсе отказаться) колбас и сосисок, а также красного мяса и полуфабрикатов.
Medical Note 01:29
Политика
Путин сообщил о невозможности сдержать Китай
Президент России Владимир Путин заявил, что попытки сдержать Китай невозможны. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:42
Единоборства
Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети
Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.
iReactor 07:38
Культура
Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова
Говорит Москва вчера в 00:57
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Спорт
ИААФ пересмотрела призеров в забеге Шубенкова
После финиша забега, в котором победил американец Грант Холлоуэй, а россиянин Сергей Шубенков показал второй результат, испанская команда подала протест, потребовав либо повторить забег, либо дать их спортсмену пробежать отдельно.
Российская газета 17:19
Политика
Путин оценил негативное освещение событий на Украине на российском ТВ
Президент России Владимир Путин назвал неправильными попытки выставить Украину в невыгодном свете на российском телевидении.
РБК 15:35
Происшествия
В Крыму загорелся военный корабль
В Севастополе загорелся пришвартованный на ремонт большой ракетный катер Р-71 «Шуя» проекта 12417, сообщает Telegram-канал 112.
Lenta.ru 08:06
Спорт
Президент МОК пока не винит ОКР в скандале с Московской лабораторией
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал очередной допинговый скандал.
Sport.ru 14:59
Политика
Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru вчера в 01:22
Политика
Соловьев назвал татарина мразью и разозлил жителей Татарстана
Телеведущий Владимир Соловьев назвал слушателя из Татарстана мразью в эфире "Вестей FM".
Газета.Ru 10:57
Экономика
РЖД подписали контракт на модернизацию железных дорог Кубы
РЖД и "Железные дороги Кубы" подписали контракт на восстановление и модернизацию ЖД-инфраструктуры островного государства общей стоимостью 1,88 млрд евро, сообщили в российской компании.
Экономика сегодня 16:20
Политика
Путин пошутил о вмешательстве в выборы в США
На большой пресс-конференции Владимира Путина, состоявшейся в декабре 2016 года, глава государства развеселил журналистов своим ответом на вопрос корреспондента американского издания The Wall Street Journal о возможности досрочных выборов президента в 2017 году.
Труд вчера в 09:34
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Тёмные судьбы»
Новая картина про работа-убийцу проигнорирует события трех последних фильмов и продолжит историю "Терминатора 2: Судный день".
Piter.tv вчера в 11:12
Политика
Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео
В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия 16:20
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
Интерфакс вчера в 10:30
Шоу-бизнес
Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском
Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва 01 октября в 11:54
Транспорт
Вице-премьер Юрий Трутнев раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке
Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев, проконтролировал идущий во Владивостоке ремонт дорог и раскритиковал администрацию города за неправильную трату федеральных средств.
Российская газета 02:18
Политика
США вновь отказали российским дипломатам в визах
США вновь не выдали визы российским дипломатам.
Вести.Ru 13:14
Общество
Роскачество обнаружило пестициды в лапше быстрого приготовления
Роскачество провело проверку лапши быстрого приготовления популярных торговых марок, в продукции были обнаружены токсины, пестициды и повышенное содержание соли.
RT на русском 04:18
Футбол
Лугано — Динамо (Киев) 0:0
Киевское "Динамо" сыграла вничью с "Лугано" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 16:50
Гаджеты
Microsoft Surface Pro X: планшет на фирменном ARM-процессоре
The GEEK вчера в 11:10
Футбол
«Краснодар» проиграл «Хетафе» в матче Лиги Европы
RT на русском 16:58