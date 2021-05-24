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Экономика

«Известия»: Минэнерго разработает меры по снижению цен на пластиковую упаковку

Минэнерго совместно с Минсельхозом и Минпромторгом к 25 мая разработают предложения по регулированию цен на сырье, из которого изготавливают полимерную упаковку.В источнике
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Газета.Ru

С чего всё началось

Полимеры поддержки: власти ищут пути снижения цен на пластиковую упаковку

Власти обсуждают меры по снижению цен на пластиковую упаковку. Минэнерго, Минсельхоз, Минпромторг к концу мая предложат варианты по регулированию стоимости на сырье для ее изготовления — первичные полимеры.
Известия17:01

Подробнее о событии

«Известия»: Минэнерго разработает меры по снижению цен на пластиковую упаковку

ТАСС22:42

Власти России задумались о снижении цены на пластиковую упаковку

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Власти России хотят снизить цены на пластиковую упаковку

Газета.Ru19:34

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Коммерсантъ21:56

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URA.Ru19:15

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Телеканал 360°18:55

Власти обсуждают меры по снижению цен на пластиковую упаковку

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«Колорадо» победил «Сент-Луис» в четвертом матче серии и вышел во второй раунд плей-офф

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Спорт-Экспресс23:20