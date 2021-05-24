Минэнерго совместно с Минсельхозом и Минпромторгом к 25 мая разработают предложения по регулированию цен на сырье, из которого изготавливают полимерную упаковку.

С чего всё началось Полимеры поддержки: власти ищут пути снижения цен на пластиковую упаковку Власти обсуждают меры по снижению цен на пластиковую упаковку. Минэнерго, Минсельхоз, Минпромторг к концу мая предложат варианты по регулированию стоимости на сырье для ее изготовления — первичные полимеры. Известия 17:01