«Известия»: Минэнерго разработает меры по снижению цен на пластиковую упаковку
Минэнерго совместно с Минсельхозом и Минпромторгом к 25 мая разработают предложения по регулированию цен на сырье, из которого изготавливают полимерную упаковку.В источнике
С чего всё началось
Полимеры поддержки: власти ищут пути снижения цен на пластиковую упаковку
Власти обсуждают меры по снижению цен на пластиковую упаковку. Минэнерго, Минсельхоз, Минпромторг к концу мая предложат варианты по регулированию стоимости на сырье для ее изготовления — первичные полимеры.
Известия17:01