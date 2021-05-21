Конкурс «Евровидение-2021» выиграла итальянская рок-группа

Что же касается победителей конкурса, то "парни из Måneskin не успели победить на Евровидении, как уже отметились в галерее рок-н-ролльных скандалов", - отмечает телеграм-канал Mash.