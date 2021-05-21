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Минэнерго рекомендовало компаниям увеличить поставки бензина на биржу

Минэнерго РФ рекомендовало нефтекомпаниям увеличить поставки бензина на биржу в мае — начале июня из-за сезонного роста спроса, об этом сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин.В источнике
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С чего всё началось

«Российский топливный союз» предупредил о риске дефицита бензина в курортный сезон

На фоне повышенного сезонного спроса ведомство рекомендовало нефтекомпаниям увеличить поставки бензина на биржу в мае — начале июня.
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