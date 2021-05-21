Минэнерго РФ рекомендовало нефтекомпаниям увеличить поставки бензина на биржу в мае — начале июня из-за сезонного роста спроса, об этом сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин.

С чего всё началось «Российский топливный союз» предупредил о риске дефицита бензина в курортный сезон На фоне повышенного сезонного спроса ведомство рекомендовало нефтекомпаниям увеличить поставки бензина на биржу в мае — начале июня. РИА Новости 21 мая в 13:33