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Минэнерго рекомендовало компаниям увеличить поставки бензина на биржу

Минэнерго РФ рекомендовало нефтекомпаниям увеличить поставки бензина на биржу в мае — начале июня из-за сезонного роста спроса, об этом сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин.В источнике

С чего всё началось

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На фоне повышенного сезонного спроса ведомство рекомендовало нефтекомпаниям увеличить поставки бензина на биржу в мае — начале июня.
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