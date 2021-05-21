Тарифы на газ и электричество в Крыму повысятся с 1 июля

"Изменение тарифов в 2021 году произойдет 1 июля и составит 5,8% на природный газ и в среднем 9% на электроэнергию, в зависимости от степеней благоустройства", — уточнил он.