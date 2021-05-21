Песков заявил о готовности Путина обсуждать Крым с Зеленским

«Если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества — а Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами, — если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов», — цитирует агентство представителя Кремля.