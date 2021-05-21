Минэнерго рекомендовало компаниям увеличить поставки бензина на биржу
Минэнерго РФ рекомендовало нефтекомпаниям увеличить поставки бензина на биржу в мае — начале июня из-за сезонного роста спроса, об этом сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин.В источнике
С чего всё началось
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На фоне повышенного сезонного спроса ведомство рекомендовало нефтекомпаниям увеличить поставки бензина на биржу в мае — начале июня.
РИА Новости21 мая в 13:33