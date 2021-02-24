В СМИ появилась информация о том, что в России в 2021 году могут ощутимо вырасти тарифы на электроэнергию. Однако в Минэнерго заверили, что увеличение цен не будет значительным. Так, тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году увеличатся не более чем на 5%, пишет ТАСС.

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С чего всё началось «В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации рост цены (тарифа) на э/э населения в 2021 год в среднем не превысит 5%», — отмечают в ведомстве Известия вчера в 03:02