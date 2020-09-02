Россия снизит добычу нефти и газа в 2020 году на 10%

Добыча нефти в России в 2020 году снизится на 10% до 510 миллионов тонн, газа – также на 10%, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак. Но "экспорт сжиженного природного газа (СПГ), скорее всего, сохранится на уровне 2019 года или даже вырастет", – уточнил министр (цитаты ТАСС).