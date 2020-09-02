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Вести.Ru
Вести.Ru

Россия снизит добычу нефти и газа в 2020 году на 10%

Добыча нефти в России в 2020 году снизится на 10% до 510 миллионов тонн, газа – также на 10%, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак. Но "экспорт сжиженного природного газа (СПГ), скорее всего, сохранится на уровне 2019 года или даже вырастет", – уточнил министр (цитаты ТАСС).В источнике
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РИА Новости

Новак: без сделки ОПЕК+ нефть сегодня стоила бы $10-20 за баррель

Цены на нефть без сделки ОПЕК+ сегодня составляли бы 10-20 долларов за баррель вместо 45 долларов, заявил министр энергетики России Александр Новак на совещании с правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Текущее состояние нефтегазовой отрасли РФ: факторы и тренды"
РИА Новостивчера в 08:04
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Коммерсантъ

Налог на дополнительный заход

Коммерсантъ18:12
Телеканал 360°

В Минэнерго рассказали, сколько бы стоила нефть без сделки ОПЕК+

Телеканал 360°вчера в 10:52
Известия

Новак назвал цену на нефть без сделки ОПЕК+

Известиявчера в 08:30
Взгляд.ру

Новак сказал, как удалось избежать падения цен на нефть до 10 долларов

Взгляд.рувчера в 08:29
Вести.Ru

Россия снизит добычу нефти и газа в 2020 году на 10%

Вести.Ruвчера в 08:14
РИА Новости

Новак: без сделки ОПЕК+ нефть сегодня стоила бы $10-20 за баррель

РИА Новостивчера в 08:04
ПРАЙМ

Новак: добыча газа в России в 2020 году, как ожидается, сократится на 10%

ПРАЙМвчера в 07:59

В США заявили, что Россия распространяет дезинформацию о Байдене

Министерство внутренней безопасности США подготовило доклад, в котором утверждается, что якобы Россия пытается распространять ложные сведения о психическом здоровье кандидата в президенты Джо Байдена.
Газета.Ruвчера в 14:58
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В Сирии отразили ракетную атаку на военный аэродром в провинции Хомс

Дамаск, 3 сентября 2020, 01:20 — REGNUM Ракетную атаку на военный аэродром Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс отразили средства противовоздушной обороны Сирии, сообщает агентство SANA со ссылкой на вооруженные силы республики.
REGNUM18:20
79

Эксперт рассказал, каким банкам лучше не доверять свои сбережения

Специалист в беседе с агентством "Прайм" отметил, что к небольшим банкам, открывающим вклады под проценты выше среднего, могут применить определенные санкции за недобросовестную конкуренцию и демпинг.
Политика Сегодня31 августа в 21:36
79

Глава МИД Белоруссии поблагодарил Россию за взвешенную позицию

По словам Макея, «взвешенная и предельно четкая позиция» Москвы сдерживает внешние силы от «неприкрытого вмешательства» во внутренние дела Белоруссии, что позволяет перевести ситуацию «в более спокойное русло» и наладить диалог с обществом.
Lenta.ruвчера в 08:38
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