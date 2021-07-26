Ученые обнаружили повреждение нервов роговицы при затяжном COVID-19

Повреждение нервов в роговице можно обнаружить с помощью конфокальной микроскопии - неинвазивной техники, которая используется при воспалительных и дистрофических заболеваниях роговицы, после операций и т. п. Ранее она уже позволила изучить изменения нервных волокон в роговице при диабете, рассеянном склерозе и других заболеваниях.