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Минэнерго в ближайшие дни примет решение о возможном запрете экспорта бензина

Минэнерго РФ может в ближайшие дни принять решение о запрете экспорта бензина, вся нормативная документация уже готова.
ТАСС
По словам Сорокина, решение будет приниматься на основе динамики биржевых роста или падения цены топлива и насыщения рынка объемами.
Агентство нефтегазовой информации
Минэнерго также считает, что ситуацию на топливном рынке необходимо рыночным способом, за счет демпферного механизма и наполнения внутреннего рынка.
Агентство нефтегазовой информации
Бензин марки «Премиум-95» (АИ-95) стал стоить 60 029 руб. за тонну, а марки «Регуляр-92» (АИ-92) — 57 597 руб.
РБК

С чего всё началось

Минэнерго в ближайшие дни примет решение о возможном запрете экспорта бензина

Минэнерго РФ может в ближайшие дни принять решение о запрете экспорта бензина, вся нормативная документация уже готова. Об этом сообщил журналистам замминистра энергетики Павел Сорокин.
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