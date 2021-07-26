Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве жены и сына отставного контр-адмирала Леонида Лобанова в Петербурге и поставил его на контроль центрального аппарата.
Группа компаний «Калашников» передала Научно-производственное объединение (НПО) «Молния», которое является разработчиком космического корабля «Буран», в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).
Средние ставки по среднесрочным депозитам в России к концу года могут вырасти на 1,35 процентного пункта по сравнению с началом года, заявил журналистам зампредседателя правления кредитной организации Анатолий Печатников.
Губернатор отметил, что власти рассмотрят также возможность вернуть в городе муниципальную программу "Мой двор", дополнив её положениями об участии городского бюджета в благоустройстве придомовых территорий многоквартирных домов.
Повреждение нервов в роговице можно обнаружить с помощью конфокальной микроскопии - неинвазивной техники, которая используется при воспалительных и дистрофических заболеваниях роговицы, после операций и т. п. Ранее она уже позволила изучить изменения нервных волокон в роговице при диабете, рассеянном склерозе и других заболеваниях.
Вице-спикер Госдумы, член комитета по энергетике Игорь Ананских в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что у Польши не осталось рычагов для торможения работ по «Северному потоку-2», и раскритиковал действия Варшавы.
Главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева опубликовала постановление, согласно которому в регионе вводится обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 для ряда граждан.