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Минэнерго в ближайшие дни примет решение о возможном запрете экспорта бензина

Минэнерго РФ может в ближайшие дни принять решение о запрете экспорта бензина, вся нормативная документация уже готова.
ТАСС
Сорокин уточнил, что окончательное решение примут на основе динамики биржевых цен и "насыщения биржи объемами топлива".
РИА Новости
Также замминистра заявил, что сейчас нет необходимости в топливных соглашениях с компаниями.
РИА Новости
Минэнерго также считает, что ситуацию на топливном рынке необходимо рыночным способом, за счет демпферного механизма и наполнения внутреннего рынка.
Агентство нефтегазовой информации

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