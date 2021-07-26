Россияне Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро ОИ-2020 в стрельбе из пистолета

Россияне Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов завоевали серебро Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте.