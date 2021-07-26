ТАССМинэнерго в ближайшие дни примет решение о возможном запрете экспорта бензинаМинэнерго РФ может в ближайшие дни принять решение о запрете экспорта бензина, вся нормативная документация уже готова.ТАСССорокин уточнил, что окончательное решение примут на основе динамики биржевых цен и "насыщения биржи объемами топлива".РИА НовостиТакже замминистра заявил, что сейчас нет необходимости в топливных соглашениях с компаниями.РИА НовостиМинэнерго также считает, что ситуацию на топливном рынке необходимо рыночным способом, за счет демпферного механизма и наполнения внутреннего рынка.Агентство нефтегазовой информацииЧитать далееСвернутьТК ЗвездаТК ЗвездаМолваПрофильРоссийская газетаНациональная служба новостейKonkurent.ruЭкономика сегодняSpeedMeЦарьградФАНGorodche.ruInc-news.ruИзвестияТелеканал 360°Подробнее о событииБензин начал дешеветь после угрозы Минэнерго приостановить экспортLife.ru20:33Биржевые цены топлива снизилисьКоммерсантъвчера в 15:03Минэнерго в ближайшие дни примет решение о возможном запрете экспорта бензинаТАССвчера в 11:51В Минэнерго анонсировали возможный запрет на экспорт бензина из РоссииГоворит Москвавчера в 12:23Минэнерго в ближайшие дни примет решение по запрету экспорта бензина, все зависит от биржевых ценПРАЙМвчера в 12:16Замминистра энергетики Сорокин пообещал запрет на экспорт бензина при сохранении биржевых ценРИА Новостивчера в 13:04Поможет ли запрет на экспорт бензина остановить его подорожаниеРоссийская газетавчера в 11:30Показать ещёОценить118Поделиться